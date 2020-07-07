Steam中國封殺轉區買Game？玩家哀號求救　中國網民籲勿造謠亂傳

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【Steam中國鎖區？】繼PS4中國及Xbox One國行版封鎖了轉區轉服買Game漏洞，近日再傳Steam蒸氣平台中國區帳號同樣開始被鎖區！

PS4、Xbox封殺轉區bug

中國內地網絡、遊戲審查嚴格，任天堂（Nintendo）Switch人氣大作《集合啦！動物森友會》（動物之森）早前便突然遭電商下架，而中國國行Switch無法讓玩家登入任天堂帳號，必須改用微信，亦無法與其他國家地區玩家線上交流。

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而PS4和Xbox One早前也推出更新，國行版封鎖了轉服買遊戲BUG，令不少國行版玩家要上微博或百度吧求救。

▼▼▼ 更新後變成這樣…… ▼▼▼

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有內地玩家在微博感嘆「以後永遠不購買國行遊戲機了」、「國內主機玩家真是太慘了」、「國行最後的結局成了藍光播放機家用影院了」。

▼▼▼ 更多中國內地網民精選留言 ▼▼▼

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不過PS4和Xbox One可能只是開端，事關近日傳出Steam亦嚴格鎖區。

Steam無法再轉區買game？

事源有玩家前日（7月5日）在Steam嘗試更換地區買遊戲卻失敗了，於是向淘寶代儲商查詢情況，對方回覆Steam突然更新了改區政策，無法再改到外區購遊戲。

(網上圖片)

在中國內地，有玩家會透過轉區到其他地區購買較便宜的遊戲，例如阿根廷印度和土耳其區等。今次消息引來一眾玩家叫苦，紛紛上網求救。但亦有玩家批評是造謠，稱只是不能轉到某些低價地區，並非想像中的「鎖區」。

▼▼▼ 更多中國內地玩家精選留言 ▼▼▼

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其實一直有傳Steam將推出中國版，亦傳出了中國版Steam的alpha測試，對玩家加上多重限制，包括限制打機時間、會員頭像選擇等，管得很嚴。未知今次是否為推出中國版Steam鋪路。

▼▼▼ 中國版Steam限制如下 ▼▼▼

更多詳情：Steam 中國測試版曝光大量限制　連會員頭像都冇選擇自由？

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