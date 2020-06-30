四大散熱手機夏日出門冇難度　華為、小米、vivo、OPPO各有千秋

在一年裡最熱的時間這種天氣環境下用手機，體感就會較平時更發燙，所以手機的散熱顯得格外地重要。今年我們就給大家推薦幾款在散熱方面做得很用心的手機。

1. 液冷散熱 —— iQOO Neo3

手機液冷散熱依賴的是一種叫做「熱管」的元件，本質上是含有液體的中空閉合管道，液體在管路的蒸發段蒸發吸熱，成為氣體，到管路的冷凝段冷凝成液體放熱。電腦端的液冷散熱中的冷卻液常用材料是水，手機端要求較PC端更高，常用油質材料作為冷卻液。

液冷散熱的優點在於使用壽命長和設置靈活，液冷散熱可以放在手機內部任何需要散熱的位置，同時因為技術相對成熟，成本也比較小一些。

+ 4 + 3 + 2

今年的新機中採用液冷散熱的必須要說說iQOO Neo3，該機搭載了經過全新升級的11層超級液冷散熱系統。超級液冷散熱功能不僅僅只有液冷熱管，而是一個完整的散熱生態系統，配合了液冷熱管、高導熱鋁合金和多層石墨，利用液體高溫蒸發吸熱、低溫液化放熱的原理，循環往復，高效傳熱。

在進行重度遊戲測試之後對iQOO Neo3進行測溫，測試結果可以看出，背面溫度僅達到了40度左右，正常握持並不會感到燙手。

其他方面iQOO Neo3也不遜色，正面配備一塊打孔式的144Hz刷新率顯示屏，搭載驍龍865處理器，支持雙模5G網絡連接，配備6GB+128GB存儲組合，運行基於Android 10的Funtouch OS 10系統，後置相機採用了4800萬像素四攝組合。

2. 石墨烯散熱 —— 華為P40 Pro

石墨烯是一種從石墨材料中經過化學反應所得到的材料，享有「黑金」等美譽。石墨烯材質擁有耐高溫、良好的導熱性、化學穩定性等，目前是性價比最高的手機散熱材料。

石墨烯的特性讓它具有天生的散熱能力，其散熱係數是銅的2~5倍，但密度卻只有銅的1/10~1/4，質量上更輕，同時石墨烯易於加工，可根據需要定制形狀大小，可塑性好，其他方面，它還有屏蔽電磁波等優點。

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華為P40 Pro就是3D石墨烯散熱膜設計的代表之一，它採用的散熱結構為3D石墨烯膜+VC液冷，除了3D石墨烯膜外，VC液冷也具有更高的散熱效率，更大面積貼合熱源，使得手機在重度使用的過程中能夠穩定性能輸出不發熱。

配置方面，華為P40 Pro採用6.58吋屏幕，分辨率2640x1200像素，支持90Hz刷新率，搭載麒麟990 5G SOC，支持5G智慧雙卡，支持SA、NSA雙模5G，支持Wi-Fi 6+。

拍照方面，華為P40 Pro採用後置四攝設計，分別是5000萬像素的主攝像頭，RYYB傳感器，f/1.9 光圈，支持OIS​​光學防抖；超廣角攝像頭則是4000萬像素，f/1.8光圈，等效18mm；長焦攝像頭為1200萬像素，也是RYYB傳感器，f/3.4光圈，支持OIS​​光學防抖，等效125mm；第四顆攝像頭則是ToF飛行時間鏡頭，可以構建深度信息。

3. VC均熱板散熱 —— Redmi K30 Pro

VC均熱板散熱又稱真空腔均熱板散熱技術，是一個內百壁具有微細結構的真空腔體，通常由銅製成。當熱量由熱源傳導至VC腔體時，腔體裡的冷卻液受熱後開始產生氣化現度象，液體氣化吸熱，凝結後的冷卻液會藉由微結構的毛細管道（整個循環的驅動力是毛細力）再回到蒸內發熱源處，此過程可以不斷反復進行。

均熱板會隨不同元器件尺寸的大小而有不同的設計，製作工藝相較複雜，製作成本較高，常用於需要控制體積、且需快速散熱的旗艦手機產品。

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今年小米系就很傾向於使用VC均熱板散熱，Redmi K30 Pro就是一例，其搭載了大面積的不銹鋼VC，面積高達3435mm，因此在散熱上較其以往的產品有了極大的提升。

配置方面，Redmi K30 Pro搭載驍龍865旗艦處理器，支持雙模5G網絡，應用了UFS 3.1閃存和LPDDR5內存技術。

拍照方面，Redmi K30 Pro變焦版將配備後置四攝模組，其中主攝為6400萬像素的Sony IMX686傳感器，擁有3倍光學變焦長焦鏡頭，支持3倍光學變焦+30倍數碼變焦+支持SAT（平滑變焦），同時該機還配備了主攝和長焦鏡頭的雙OIS光學防抖技術。

4. 4D恆冷散熱系統 —— OPPO Ace2

這是OPPO Ace2自研的一套散熱系統，採用了超大的T形VC均熱板，面積增加了6.1%，更大的VC覆蓋面積有利於熱量快速消散。OPPO Ace2還搭載了一種新型儲熱材料，新機針對視頻、遊戲短時間內產生大量熱量的場景，熱緩衝材料在熱量瞬間產生之後，像「吸熱的海綿」一樣快速吸收熱量，並慢慢將其釋放。

這種多種散熱技術組合、瞬時熱量吸收快、溫度上升穩定的散熱系統，官方稱其為4D恆冷散熱系統。

+ 5 + 4 + 3

OPPO Ace2搭載驍龍865處理器，支持雙模5G網絡+Wi-Fi6雙通道，全系標配UFS 3.0閃存、LPDDR5內存，採用第二代90Hz電競屏，支持65W超級閃充。

拍照方面，OPPO Ace2配備了超清4800萬後置四攝模組，由4800萬像素主攝鏡頭+800萬像素超廣角鏡頭+200萬像素復古肖像風格鏡頭+200萬像素漏光人像風格鏡頭組成。

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