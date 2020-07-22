DSE放榜｜盤點7位科技界輟學傳奇　不怕考試失手！成就勁過大學生

數碼生活
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【DSE放榜2020】DSE中學文憑試今日（7月22日）放榜。考得好固然高興，但失手考不到大學也不用灰心，例如蓋茨（Bill Gates）、喬布斯（Steve Jobs）及朱克伯格（Mark Zuckerberg）等世界富豪、名人都未有完成大學學位。待小編盤點科技界7大輟學成功傳奇和人生格言，讓大家取取經。

DSE今日放榜，今屆有18,634名日校考生考獲3322入讀大學最低門檻，平均約1.2人爭1個資助學位。

有人歡喜，難免亦有人哀愁，但要記住一次考試絕決不是定生死，即使未能如願走進大學，只要不懈努力奮鬥，仍然可以走出自己的康莊大道。

7大科技界輟學傳奇　無讀完大學一樣成功

以上並非空談，事關其實為人熟識的微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）、蘋果（Apple）創辦人喬布斯（Steve Jobs）、Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）、「台灣天才IT大臣」唐鳳，甚至本港富豪李嘉誠等，都未有完成大學課程，卻依舊取得舉世公認的成功。

以下盤點未有完成大學課程但成就非凡的7位科技界傳奇人物，其人生格言絕對令人獲益良多。

▼▼▼ 7大科技界輟學傳奇 + 成功格言 ▼▼▼

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所以老土講句，得失只是一時，DSE失手也不用氣餒，未來是否成功就要靠自己努力創造了。

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