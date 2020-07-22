腦傳導耳機將成真？Elon Musk研發晶片插線直駁大腦串流音樂聽歌

創業家伊隆馬斯克 Elon Musk身兼Tesla、SpaceX、The Boring Company等多間領域各異的科技企業的首長，可謂「百足咁多爪」。他跟其2016年有份創立的公司Neuralink最近提出了一個人腦與電腦互動介面的大膽方案：通過外科手術將極纖幼的電線植入人腦，再外接晶片處理器，目的是促進人腦同人工智能的同步。

Elon Musk共同創立的新公司Neuralink，一直研發植入式腦機介面技術，以幫助人類與先進人工智能保持同步。一切始於2016年6月，Musk曾探討過一個科幻小說概念「neural lace」，即人腦與機器交互。2017年，有報導稱該公司計劃短期內研發治療嚴重腦部疾病的裝置。現在，Neuralink的人機互動介面竟可用作串流音樂。

Elon Musk近日在Twitter證實了他的計劃。電腦科學家Austin Howard在Musk一個推文留言問Neuralink的產品，若未來在腦中植入，能否透過晶片直接聽音樂？👇👇👇他如此回應。👇👇👇

Tesla和SpaceX老闆Elon Musk回應提問，只說了「YES」。（Twitter擷圖）

Yes — Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2020

聽落好神奇又好嚇人。但其實Neuralink本來不是用來聽歌，而是用作提昇人類跟人工智能的同步率，亦可作醫療用途 👇👇👇即睇Neuralink機制點運作、有乜功能👇👇👇

資料來源：COS、Techcrunch、Independent（1/2）

👇👇👇Elon Musk有現實版Iron Man之稱，一齊睇下佢嘅創業發明家之路👇👇👇