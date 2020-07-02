NASA研發大氣層外「太空氣味」訓練太空人 眾籌量產香水人人可試

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【NASA 太空味香水】身為未離開過地球範圍的人，好難想像沒有空氣的外太空原來都有獨特氣味。原來數十年前，NASA的化學家已開發出一種「太空味」，目的是讓太空人離開地球大氣層前便預先聞過宇宙的氣味，正式升空時早有準備毋須驚訝。如今「太空味」已解禁，量產香水計劃正在眾籌集資中，有興趣不妨留意下。

數十年前，美國太空總署（NASA）聘請專家開發出「太空氣味」，以幫助太空人作升空前訓練之用。NASA在訓練過程中模擬太空環境，而氣味就是其中一樣要素，目的是令太空人出發前及早適應身處宇宙空間之狀態，減少進入外太空時遭遇的意外情況。

Eau de Space公司據稱已經掌握了「太空氣味」，正在眾籌集資量產成香水。（Eau de Space）

Eau de Space公司據稱已經掌握了這種氣味，正在眾籌集資量產成香水。任何人都可以透過Kickstarter眾籌計劃網頁，訂購1樽（至最多10樽）香水，視乎投資何種金額的方案。

Eau de Space的簡介影片中，NASA太空人Tony Antonelli形容了「太空氣味」到底聞落如何（點擊放大圖片細睇詳情）：

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上圖可見，Tony Antonelli形容真實太空的氣味「強烈而獨特」，跟在地球上聞到的任何氣味都不同。根據Eau de Space說法，其他人將這種氣味描述為「熏牛扒、樹莓和冧酒」，聞落像煙熏而苦澀。NASA專家調製的太空氣味，原本是僅限NASA太空人可知的機密。

Eau de Space表示憑着決心、幸運以及資訊自由法（Freedom of Information Act, FOIA）賦予的要求公開資訊權利，終於跳過繁文縟節和官僚限制，成功獲得太空氣味的秘方。在調香師協助下，成功將太空氣味變成香水。Eau de Space 每瓶售價29美元，每認購1瓶，該公司便向K-12（即幼稚園至高中）學校的捐贈1樽作STEM教育之用。由於不打算大規模生產香水，眾籌計劃在45日後期滿公眾便不能再認購。

資料來源：Eau de SpaceEngadget

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