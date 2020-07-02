WhatsApp推動態貼圖、黑暗模式等5大新功能　教你6招必學隱藏秘技

【WhatsApp新增5大功能】港人常用社交軟件之一WhatsApp將會搞搞新意思，推出動態貼圖（sticker）、Dark mode、強化群組視像通話等5大功能，預計未來數周內推出。以就帶大家率先看看各個新功能吧。

(資料圖片)

WhatsApp全球使用人數已突破20億人，昨日（7月1日）在網誌宣布將於最新版本中推出5大新功能，包括期待已久的動態貼圖、Dark mode（深色模式／黑暗模式）等，讓用戶有新鮮體驗！

▼▼▼ WhatsApp 5大新功能（點小圖放大看） ▼▼▼

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以上WhatsApp新功能會在數星期內推出，大家要搶先試用，就緊記留意更新情報了。

資料來源：WhatsApp

WhatsApp 6大隱藏秘技

WhatsApp或許大家都天天用，但知道如何可以「已讀不回」無人知嗎？知道如何把語音訊息變成文字方便閱讀嗎？又知道原來放開手都可以長錄語音訊息嗎？以下2020年版WhatsApp秘技，帶大家看盡6大秘技！

▼▼▼ WhatsApp 6大隱藏秘技 ▼▼▼

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更多詳情：WhatsApp 必學5個秘技 已讀不回隱藏、語音變文字、長錄語音訊息