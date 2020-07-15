【消委會5G手機測試 / 5G手機選購攻略】踏入5G新時代，Samsung三星、小米、華為、OPPO等相繼推出5G新手機，但究竟哪一款好用？消委會就測試了市面上多款5G手機，看看究竟哪款是平靚正之選。

▼▼▼ 先看香港目前可購買的5G手機 ▼▼▼

+ 45 + 44 + 43

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測試由多國消費者組織合作，國際消費者研究及試驗組織負責統籌，樣本主要於歐洲購買，包括香港有售的11款5G智能手機及4款4G智能手機，售價3,999元至19,888元。

測試在歐洲實驗室進行，項目包括電池表現、照片及影片功能、耐用程度、音樂功能、屏幕質素、手機表現等。

▼▼▼ 今次測試的5G及4G手機型號 ▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

電池、續航力表現

是次測試比較各樣本充電配套、充滿電後的可使用時間及充電速度等，其中3款整體電池表現較出色，亦有2款評分只得3星或以下。

▼▼▼ 各樣本電池表現 ▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

拍攝功能比併

測試模擬樣本在不同情況下拍攝，例如模擬日光及較暗環境、使用放大功能等，5款獲4星高評分。

▼▼▼ 各樣本拍攝表現 ▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

3款播放音樂表現佳

評審樣本內置揚聲器的數目、音質、響亮度以及是否備有3.5毫米耳機孔等，其中3款獲4. 5星高評分。

▼▼▼ 各樣本音樂功能表現 ▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

屏幕質素

評審項目包括屏幕反應、屏幕在不同光暗環境下的可讀性、像素密度、光度及對比度等。

▼▼▼ 各樣本屏幕表現 ▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

手機表現

比較樣本內置處理器的運算速度、記憶體、儲存空間的容量及話音質素。

▼▼▼ 各樣本表現 ▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

7款未能通過耐跌撞測試

耐用程度測試項目包括構造檢定、耐跌撞能力及防水試驗。耐跌撞能力是模擬手機從0.8米高跌落石地面100次。測試發現，7款5G手機樣本於跌撞100次後，機背或屏幕等出現裂痕，只得3點評分或以下，而華為售近2萬元的一款手機，只獲1.5低評分。

▼▼▼ 各樣本耐用測試評分 ▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

整體表現

▼▼▼ 各樣本總評分 ▼▼▼

+ 13 + 12 + 11

消委會選擇指南點名5款手機

消委會於消委會選擇指南中點名以下5款手機：

不過消委會重申，用家應先了解自己喜好、實際需要的功能及預算，比較產品的詳細規格，按自己較重視的項目去選擇。