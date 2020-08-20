Supreme 近日公開 Fall／Winter 2020 系列 lookbook，每個系列的聯乘配件都給人相當大驚喜，不管你是否 Supreme 粉絲，都應該曾懷疑過這些是否官方產品，因為 Supreme 的聯乘早已突破服裝界別的範圍。除了 F/W 2020 中的《Mortal Kombat》街機外，其實還推出過很多意想不到的電子產品和玩具，有幾多款你曾見過／擁有？

👇👇👇25件 Supreme 數碼產品&玩具 最誇張一件炒價近 25 萬👇👇👇

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限量 200 部的夢幻單品

看到《Mortal Kombat》（真人快打）街機後，筆者第一時間想到 S/S18 系列中，全球限量推出的彈珠台機，當時定價約 9 萬港元，在拍賣網站的成交價即高達逾 25萬港元，這類不明所以但又潮味十足的聯乘單品，印上「Supreme」logo 後就能升格不少。這次的《Mortal Kombat》Supreme 街機應該也是炒至「天價」的夢幻單品之一，未知遊戲會否也推出 Supreme 合作 skin，讓玩家可以操作穿上 Supreme 的「Scorpion」呢。

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自從「電競」出現之後，不少玩家都把電腦升級成「電競級」，先不說硬件配置，單是誇張炫目的 RGB 燈光系統，砌機的玩味比十多年前有明顯的提升。泰國一名砌機達人不只研究硬件組合，更把電腦改裝成不同的特色主題，令電腦的實用之外，更變成一件藝術品。以下分享的 Mario 主題電腦，應該是不少 Nintendo 粉絲夢寐以求的電腦外形。

👇👇👇泰國砌機達人改造 Mario 主題電腦 Mario 元素融入硬件👇👇👇

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