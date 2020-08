Samsung Galaxy Z Flip 5G評測　小升級有進步　目前性能最強摺機

其實在發佈 Galaxy Note 20 和 Galaxy Z Fold 2 之前,三星已經提前把 5G 版的 Galaxy Z Flip 上架,儘管相比年初以「三星第一款豎折手機」的身份登場時要低調許多,但有着「5G」和「Snapdragon 865 Plus」這兩個升級光環,5G 的 Galaxy Z Flip 也還是能吸引到不少人關注。

前段時間,我短暫體驗了 5G 版 Galaxy Z Flip,對我來說,這款手機單從圖片上看和 4G 幾乎沒有區別,這也是我在體驗這款手機之前的心理預期。

然而事實上新 Z Flip 的升級都是在「看不見,摸得到」的細節當中,這些細節可能不能說服你改變摺疊屏手機的影響,但至少能讓人看到三星摺疊屏手機的確是在一步一個腳印地成長。

▼▼▼點擊即睇Galaxy Z Flip 5G外觀特點▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

我一向都不算是個喜歡鏡面玻璃後蓋的人,當然這是我的主觀因素大於客觀因素,鏡面玻璃後蓋能營造出通透驚豔的視覺衝擊,但作為一個手汗大的糙漢子,鏡面玻璃分分鐘能成為指紋收集器。

所以,我對這次新 Galaxy Z Flip 換用的磨砂玻璃挺有好感,尤其是黑色為主調的冷山灰,感覺要比之前高檔不少。

但我這次體驗的,是和冷山灰一起登場的另一種配色,迷霧金。

不知為何,最近金色或是與其接近的暖色系配色又在手機圈裏流行了起來,像華為 P40 的晨曦金、OPPO Find X2 Pro 的茶橘、vivo X50 Pro+、三星 Galaxy Note 20、Galaxy Z Fold 2 這些旗艦都不乏有香檳金或其他金色元素。

但嚴格來說,這次成批發布的 Galaxy Z Flip、Note 20、Z Fold 2 的迷霧金都不算是字面意思上的「金色」,它要比金色表現更加深邃,像打了高斯模糊的銅絲,個人認為用「銅色」來形容會更貼合一些。

(愛范兒授權使用)

另一個在我上手有明顯感知變化的是鉸鏈,本質上 5G 版 Galaxy Z Flip 的鉸鏈結構和 4G 版是相同,三星也沒有對外宣傳過 5G 版鉸鏈有改良,但 5G 版在開合時卻比 4G 版要柔了不少。

手機合蓋時沒有出現很清脆的「啪」一聲,而是斯文地「嗒」一聲合上,而且合蓋時能感覺到鉸鏈阻尼感要比之前更強,合蓋動作更加優雅,我想類似的技術也可能會用到 Galaxy Z Fold 2 當中。

另外根據個人觀察,5G 版 Galaxy Z Flip 的金屬中框似乎比 4G 版的內卷幅度更大,因而 5G 版內部的黑色塑料邊框要比 4G 版更窄,手感要 4G 版要更圓潤一些。4G 版在展開後邊緣手感過渡會有點生硬,但在 5G 版上,手感會自然很多。

Samsung Galaxy Z Flip 5G邊角防邊框磕碰摩擦的材料是軟性橡膠(愛范兒授權使用)

屏幕摺痕一直是摺疊屏手機的老大難問題,即使三星至今已經發布了六款摺疊屏手機,也仍然未能根治搶眼的摺痕。

不過摺痕在今天似乎不是摺疊屏的最大硬傷,畢竟也不會直接影響到正常使用,「是否耐用」、「用着會不會比普通屏幕差」才是大家最關心的地方。

Samsung Galaxy Z Flip 5G亮屏狀態下摺痕幾乎可以被忽略(愛范兒授權使用)

5G 版 Galaxy Z Flip 屏幕表層依然是 UTG 玻璃,但與其說是玻璃,不如說是一層軟性貼膜。然而雖說貼膜本身是為了給摺疊屏防刮,但貼膜本身的強度並不高,我在正常情況下用了 3 天,貼膜也已經有細微的刮痕。

軟性貼膜面對手指、空氣中的沙粒灰塵摩擦,有刮痕也是無可避免的事情,我們也不能在摺疊屏這種柔性面板上要求高強度的防刮材質。

畢竟高強度意味着更堅硬的材質,而堅硬和摺疊屏的柔性違背,所以個人認為在柔性貼膜有刮痕在目前來說是正常情況。

但我想三星也不妨可以考慮類似於可更換貼膜的方案,畢竟刮痕雖不影響使用,但對屏幕的美感也會有一定影響,誰也不希望售價過萬元的手機,展開屏幕會有長長短短的刮痕出現。

▼▼▼睇埋Galaxy Z Flip原版係點?▼▼▼

+ 12 + 11 + 10

和外觀一樣升級明顯的是內部的Snapdragon 865 Plus。其實在剛知道新 Z Flip 用上Snapdragon 865 Plus 的時候我是挺訝異,因為Snapdragon 865 Plus 當時還只是在華碩 ROG、黑鯊、聯想拯救者這幾款新遊戲手機出現,而這些都是強調性能的肌肉手機,用最新最強的 SoC 也是情理之中,但 Z Flip 顯然不是和遊戲手機同級的產品,所以之前我也只是預想着新 Z Flip 最多也只會用目前產能更高的Snapdragon 865,而不是Snapdragon 865 Plus。

新 Z Flip 能用上 865 Plus,我想應該也跟三星和高通本身有着較好的代工合作背景有關,在這個背景下,三星也能在下半年的新品中,拔得 Android 陣營Snapdragon 865 Plus 旗艦的頭籌。

Snapdragon 865 Plus 可以說是一個讓人再次關注新 Z Flip 的升級點,但它對手機日常體驗沒有太明顯的實質變化,除了因為之前Snapdragon 855 Plus 這個底子本身不差以外,能讓 Z Flip 用到高頻性能的地方也不算多,所以不論是 855 Plus 還是 865 Plus,在同一套系統下,他們之間的流暢度、反應都幾乎一致。

▼▼▼相關圖輯:買 5G 機前要考慮甚麼?(按圖放大看詳細)▼▼▼

+ 14 + 13 + 12

相比於 SoC 在性能上的提升,新 Galaxy Z Flip 升級的核心意義主要還是對 5G 的支持,我甚至曾經認為三星是「升 5G 順便升 SoC」。這個觀點的原因在於 Z Flip 並不是唯一一款豎折屏手機,其他還有摩托羅拉的新 Razr 也對 5G 躍躍欲試,在 Z Flip 用上 5G,除了能再次提升摺疊屏手機的熱度,也能幫助三星鞏固豎折手機方面的地位,不被其他廠商超越。

因此,三星為 Galaxy Z Flip 用上 5G 網絡配置,個人認為除了有產品因素,也有一定的市場因素所在。

然而儘管手機用上了Snapdragon 865 Plus,網絡支持也達到了 5G 頻段,但手機的內存和存儲空間、電池容量相比 4G 版都沒有變化,依然還是 8GB 和 256GB 的標準配置,電池容量 3300mAh。

配置不變的原因估計和 Z Flip 已經寸土寸金的內部空間有關,而作為小改款,5G 版也沒必要為了容納更高的配置從新開模設計機身,因而這次 5G 版也只是對關鍵的 SoC 進行升級,其餘和 4G 版保持不變,算是在最小程度影響裏做最大程度的升級。

▼▼▼Motorola Razr▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

不過由於這次對 5G 的支持是在不提升電池容量的條件下增加,因而 5G 版 Z Flip 的淨待機總時也縮減到 321 小時,比 4G 版的 418 小時要短不少。

而在實際使用中,4G 版在之前的評測中做到了亮屏接近 6 小時的成績,雖然我來不及測 5G 版的續航,但由於新機其他關鍵配置和舊機大致相同,所以我以經驗推斷,5G 版的亮屏時間大約會在 4.5-5 小時之間,大概和開了 120Hz 高刷新率的 Galaxy S20 差不多。

Samsung Galaxy Z Flip (4G 版)續航測試成績(愛范兒授權使用)

5G 版 Galaxy Z Flip 在系統方面和 4G 版一致,但由於豎折手機已經問世有半年之久,現在的 One UI 也已經逐步針對該形態增加了一些能體現出摺疊屏優勢,或者是能更利用好摺疊屏這一特性的「甜點級」功能。

比方說相機這方面。

在之前的 Galaxy Z Flip 中,用戶能通過摺疊手機的方式把手機變成三腳架,隨後通過手勢控制相機拍照。而現在,雙擊相機取景框能把取景框變成半屏,並在上下兩部分屏幕中切換顯示。

Samsung Galaxy Z Flip 5G(愛范兒授權使用)

這個功能的作用有點像相機裏的翻折屏,在把取景框放到下半部分後,我能在較低角度輕鬆拍下眼前畫面,而不用彎下身體觀看手機屏幕,或者盲拍。

而體現這一功能最有用的地方是在配合超廣角相機仰拍的時候,作為拍攝者,我可以不用半蹲在地上拍照,甚至還可以通過超廣角和摺疊屏創造更多拍攝角度。

值得一提的是,三星在之前的宣發中不止一次提到 Galaxy Z Flip 摺疊自拍的便利優勢,而在這次體驗期間我無意打開了 B612 這個美顏相機 app,發現 app 已經對摺疊屏拍照進行適配,如今第三方軟件也能調用原生相機才有的「折屏取景框自動上移」特性,在第三方軟件也能用上 Z Flip 的化粧盒形態來自拍。

智能手機無論是配置還是形態上都有着翻天覆地的變化,不但屏幕邊框越做越窄、相機鏡頭越來越多、拍照像素破億,手機也從直板變成「化粧盒」。然而即使大家都知道參數變得越來越大,但實際並不理解這些變化會給日常體驗帶來什麼影響,即使是摺疊屏,大部分人也只知道它可摺疊,卻不瞭解摺疊對日常體驗的影響和意義。

因此,通過用戶常用軟件或功能去帶動用戶了解硬件好處,就成了當下手機廠商引導用戶接觸新技術的方式,比如像這次 Z Flip 的取景框切換、對第三方自拍 app 的支持,就是引導用戶知道摺疊屏好處的一個入口,改變普通人對摺疊屏手機的印象。

Samsung Galaxy Z Flip 5G(愛范兒授權使用)

三星給 5G 版 Galaxy Z Flip 的定價是 12,998 元,整體比 4G 版的 11998 元確實貴了,但從處理器、網絡支持、機身這些變化看,1,000 元差價換來的升級還是比較值得,況且這些都是一勞永逸的升級,更好的配置固然對長時間使用更加有利。

當然,5G 版的角色本質上是 Z Flip 產品的一個補充,而不是取代。為了保持 4G 和 5G 的同步銷售,三星依然將潘多拉紫、Thom Browne 定製版作為 4G 版的獨有配色。

Samsung Galaxy Z FlipThom Browne 定製版(Samsung)

▼▼▼相關圖輯:睇埋iPhone摺機概念圖▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

【本文獲「愛範兒」授權轉載,原文:Galaxy Z Flip 5G 版體驗:目前性能最強的摺疊屏手機】