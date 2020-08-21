新冠肺炎疫情持續，令各地居民都要長期留守家居，相信有不少人都感到意志消沉。日本就有餐廳趁勢推出了「虛擬啦啦隊」服務，透過Zoom為客人打打氣，每次收費港幣400元起，服務對象並無地區限制，因此香港人也能付費享受到這服務。

日本啦啦隊主題餐廳 Cheers One 見近排生意一般、而客人又有被「打氣」的需要，於是決定推出「虛擬啦啦隊（Virtual Cheerleader）」服務。客人只需要付款預訂，就可以隔空享受被年輕活潑的啦啦隊員打氣的感覺。

想有日本美女為你打打氣？數百元就可以完成夢想了（圖 Cheers One）

這個虛擬啦啦隊服務將會透過Zoom進行，客人預訂並付款後，就會取得會面的Zoom會議Link，享受被打氣的滋味。至於香港人可否預訂該服務？在官方提供的資料中，並沒限制外國人參與，但由於牽涉與啦啦隊員的會話溝通，故有意試玩該服務的香港人，最好是對自己的日語有一定信心，才好決定預訂。

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非只服務單身男士

以「美女打氣」為重點，難免令人覺得虛擬啦啦隊的主要服務對象為單身男士；但 Cheers One就強調，服務十分「百搭」，只要是可以坐在同一個鏡頭前的客人均可以享受服務，例如一家大細，或者朋友聚餐時想炒熱氣氛，都可以預訂他們的服務。

不過，既然是以「年輕活力啦啦隊」為主題的服務，啦啦隊員的「質素」還是值得留意的，在最後就送上Cheers One旗下啦啦隊員的照片供大家參考：

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有興趣的朋友可預訂服務（傳送門）

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其實想被療癒，未必一定要啦啦隊的，看看日本美妹子一樣可以令精神大振，不知人靚、打機又強勁的丹生明里是否合你心意？

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