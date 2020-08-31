體驗5G短約plan最平198元　Smartone／csl點揀？附平價5G手機推介

5G 短約plan比併！Smartone及csl. 如何選擇？5G 於香港推出近半年，不過覆蓋率仍未夠，月費亦都頗貴，難以令人簽約升級。最近 Smartone 及 csl. 雙雙推出為期1個月至3個月的短期 5G 計劃，用家大可以試過好才升級或轉台。不過這些短約plan有不少細節需要注意，下文為各位分析如何選擇。

香港多間大型電訊商，如Smartone、csl.及3HK都在早半年前推 5G 網絡，但仍有不少地方仍未覆蓋，令很多人仍未敢轉台、或加錢升級至5G plan。Smartone及csl. 有見及此最近推出一些短合約5G計劃，好讓大家可以試用一兩個月後才決定是否再簽長約上台。都算佛心了吧。不過這些短合約有不少「條款」限制，如只限轉號上台或一些附加費用等，記者就為大家詳盡分析，究竟如何選擇？

5G網絡最高可達800－900Mbps下載速度，睇片、打機更爽。（蔡浩騰攝）

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