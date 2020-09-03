【Nintendo Switch 模擬器】現世代三大主機之中，似乎任天堂 Switch 在盜版戰爭上最被受威脅，繼早前有「硬改機」晶片流出市場之後，近日竟然有手機模擬器推出，一出就已經支援了超過 80 款遊戲完美運行。

今次推出的模擬器名為「NS Egg Emulator」聲稱由美國方面開發，不過要玩到就需要配合中國內地廠商推出的「小雞手掣 X2」，究竟開發團體背景如何其實未能作準，然而從他們放出的試玩影片當中，該模擬器似乎不單真的可以玩到 Switch 遊戲，而且還非常流暢：

Switch 手機模擬器6 個理由不要試

NS Egg Emulator 一出，已經引起了 Switch 破解界別的討論，更有言論指模擬器推出後連 Switch 都不用買就能玩 Switch 遊戲、將大大蠶食 Switch 遊戲收益。

然而從另一方面看，NS Egg Emulator 並非完美，因為限制較多，短期內也難以普及，也與其花費心神讓手機玩到，倒不如正正經經買部 Switch。

👇👇👇按圖看不用試 Switch 模擬器的 6 大理由👇👇👇

同場加映：買 Switch 必注意 6 大陷阱

盜版雖然免費，但相較玩正版遊戲既麻煩又危險，而且還可能觸犯法例，如果想玩 Switch 遊戲，建議各位還是買部 Switch 實機玩得更開心，不過買 Switch 也有很多地方需要留意，更要小心腦場的「改機」陷阱：

+ 7 + 7 + 7

👉按此繼續閱讀：腦場公然為Switch改機玩老翻$650有交易 買Switch必注意6大陷阱