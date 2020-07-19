智能手機早已全球稱霸　為何傳統摺機在日本依然屹立不倒？

智能手機市場已經日趨成熟，走在大街上，我們已經很少能再看到帶九宮格按鍵手機的身影了。但在一衣帶水的日本，我們又能看到另一番景象。

在很多人眼中，日式手機是「加拉巴哥化」的產物，意思是說它們只能在特定環境下生存，並帶有著極強的地域性特性。事實上，在日本的商業、文化領域，你多少也能看到這種現象的映射。很多在日本人眼中的「常識」，另一個國家的人看來可能就不會被理解。

而在手機這個領域，那些經久不衰的長條形摺機便是很典型的例子。哪怕是在iPhone 已經佔領了當地各大電器商場的當下，日本人依舊沒有放棄它們。

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從歷史上來看，摺機在日本出現得很早。在1991 年，日本電信公司NTT Docomo 推出的首批「超小型便攜電話」系列中，你就能看到一款可上下翻蓋的機型。但在這個時候，手機和我們當年的「大哥大」一樣，是土豪的玩物，也是單純的通信工具。

直到21 世紀初，隨著成本下降，手機的價格開始為大眾所接受，才作為一種新興消費電子產品，在日本消費者中普及。不過，在那個直板橫行的年代，摺機是怎麼在日本流行起來的直至一騎絕塵，原因也是眾說紛紜。

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有人認為，摺機的內外屏設計，切中了日本人對於隱私的高需求，這樣他們就能在不打開屏幕的情況下，快速瀏覽短信、來電等信息概要的同時不被人關注到其中細節。還有人說是因為喜歡摺機「啪」那一聲的開合音。

但最合理的解釋，還是和手機定位的變化有關。這裡就不得不提及NTT Docomo 推行的「i-mode 模式」了。

NTT Docomo手機還配有一顆專門的「i-mode」按鍵，用戶進入後，就能在Menu中查天氣、查地鐵通勤時間、看電子書等等。（YouTube@ Creative AI - Creative Edge's AdobeInsider截圖）

日本在2000 年左右就開始正式商用3G 網絡，比中國早了整整8 年，而作為日本最老牌的電信運營商，NTT Docomo 也選擇在21 世紀初，就開始將新聞瀏覽、郵件收發、車票預訂等我們如今司空見慣的服務，植入到當時的功能機中。有了這些服務，手機就不再是單純的通信工具了，而是搖身一變，成為了多功能的服務設備。

這些手機還配有一顆專門的「i-mode」按鍵，用戶進入後，就能在Menu中查天氣、查地鐵通勤時間、看電子書等等，甚至是直接使用各種日本網站的服務。

配合「i-mode」的出現，日本手機也迎來了一次「升級潮」。其中NEC 推出的N502it 手機，就首次配備了大尺寸的彩色LCD 屏幕，迅速在年輕群體中爆紅。

NEC 推出的N502it 手機，就首次配備了大尺寸的彩色LCD 屏幕，迅速在年輕群體中爆紅。（N502it 2000年廣告截圖）

摺機的優勢也是在這個時候體現出來了。由於「i-mode」本質上是各種移動互聯網服務的聚合，自然需要一塊大屏幕來呈現，而摺機則可以在保持同等尺寸的情況下，兼具大屏幕和實體鍵盤，滿足人們瀏覽和打字的需要。

到後來，日本網絡環境變得更好後，很多摺機還可以將屏幕轉成橫屏，在機身側面拉出一根小天線，就能用來收看電視，這同樣是智能機在日本興起前就普及的功能。

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這種摺機也在中國流行過一段時間。我記得在自己初高中的時候，日式摺機便俘獲了大量女生的歡心，一方面是因為屏幕夠大、自拍好看，另一方面則是適合拿來DIY，當時摺機上貼滿閃鑽，配個掛繩都是很常見的事。甚至就連男生們，也學會利用起摺機的內外雙屏，將它們打造成一台「電子書閱讀器」。畢竟就算不掀開屏幕蓋，外屏也能正常瀏覽長篇的文字。

當時摺機上貼滿閃鑽，配個掛繩都是很常見的事。（IG@38_lamer）

可惜的是，NTT Docomo 並沒能將自己超前的移動互聯網模式複製到海外地區，反倒是封閉的生態環境，間接限制了日本本土手機廠商的創新能力。

隨著iPhone 的出現，以及Android 系統等「舶來品」的到來，手機產業的主導權開始由運營商側轉向廠商，原本被NEC、Panasonic、富士通（Fujitsu）、SHARP（夏普）等日本本土廠商壟斷的市場，卻在智能機時代的競爭中漸漸敗下陣來。

幾年下來，留給日本手機廠商的份額也沒多少了。如今Apple iPhone 在日本手機市場的佔比，基本跟華為手機在中國市場的佔比類似，都已經接近5 成，基本處於絕對領先的地位。

2019 年全年日本手機市場的各品牌佔比，蘋果處於絕對優勢地位。（IDC）

為了縮減成本，包括Panasonic在內的日本手機廠商不是合併，就是選擇退出市場，對軟件系統的開發也都相繼停止了，大家都統一轉向以Android 為底層。

當年火熱的「i-mode」模式，比如FeliCa 近場支付、手機電視和在線購物等，現在也都能在iOS 和Android 上輕鬆獲得，觸屏機的使用體驗甚至比摺機還要好。

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可以說，本土廠商的衰落，以及以Apple iPhone 為代表海外品牌崛起，都令日本手機市場告別了由運營商主導的時代，手機廠商自身和提供服務的互聯網公司正反過來掌握話語權。

可就算如此，日本的市場特殊性，也沒有讓那些傳統的摺機完全消失，近兩年裡，三大運營商也仍然會堅持推出各種新機型。如果你瀏覽日本手機線上賣場的網站也會發現，他們會習慣把智能手機和傳統手機分開稱呼，像iPhone 這類的觸屏機，會稱為「スマホ」，也就是智能手機。而傳統的摺機、功能機，則稱為「ガラケー」。

日本運營商 au 在 2019 年推出的新一批翻蓋機。（au）

前文也說了，由於日本手機市場發展較早，很多智能機時代才應該出現的移動支付、影片等功能，在功能機時代就已經被解決，這也導致了相當一部分用戶對於智能機抱以不喜歡的態度。

日本的老齡化社會結構也間接阻礙了智能機的普及，很多中老年用戶仍鍾情於翻蓋結構和實體按鍵，平時打打電話、收發郵件也夠了，而觸屏智能機對他們來說則有些「功能過剩」。

可線上服務總會有退市的一天，NTT Docomo 開創的「i-mode」，以及FOMA 3G 服務就宣佈在2026 年下線；而另外兩家運營商au、SoftBank 也會在這個時間點，停止對3G 網絡的支持。

（NTT Docomo）

為了能守住這些老用戶，讓他們在不需要改變原有習慣的情況下，跟上智能機的服務，運營商們採取了一個變通方案：在傳統摺機的機身內，安裝智能機的軟件和服務。

你也可以稱它為「半智能手機」（ガラホ）產品，其實就是智能手機「スマホ」和傳統手機「ガラケー」這兩個詞的合併。

表面上看，這些摺機和之前的功能機一樣，依舊是上半部分屏幕，下半部分實體鍵的翻蓋設計，但內置的系統已經變成基於Android 定制，對支持4G 網絡、WiFi、藍牙連接做了支持，並集成了Line 這樣的主流社交軟件。

「半智能手機」和之前的功能機一樣，依舊是上半部分屏幕，下半部分實體鍵的翻蓋設計，但內置的系統已經變成基於Android 定制。（Kyocera官網）

從全球來講，這類價格低廉，且半隻腳已經踏進智能機服務的產品也還有很多發展空間，並在一些智能機普及率不高的國度十分吃香。

在印度， 內置了「KaiOS」的JioPhone 也是長了個功能機的外觀，但實則對WhatsApp、Google 地圖等業內主流的幾款應用都做了支持，不至於讓用使用者與主流大眾「脫節」 ，同樣擁有不錯的人氣。

根據朝日新聞的報導，目前日本仍然有2000-3000 萬左右的用戶在使用3G 功能機。如今不少運營商都打出了「一日元購機」的海報，希望用超低合約價來吸引功能機用戶升級。

針對那些不懂各種功能的老年用戶，日本還開設了專門的「智能手機教室」，手把手來指導老人們使用智能機。

內置了「KaiOS」的JioPhone 也是長了個功能機的外觀，但實則對WhatsApp、Google 地圖等業內主流的幾款應用都做了支持。（Jio官網）

只要這類半智能手機繼續存在，那些已經用慣了摺機的人們，今後也可以繼續享受到實體按鍵所帶來的易用性。更不要說現在走到了最前面的折疊屏手機，也在返璞歸真地用回了翻蓋這個形態。

傳統並不一定就是落後的，有時候加以改造，也能舊瓶裝新酒，重新在需要它的人手中煥發生機。人們都說時尚是個圈，熱門元素輪流轉，或許年輕的手機圈也是如此，我們等的來創新，也等的到輪迴。

【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：日本人為什麼現在還用「翻蓋手機」？】