iPhone摺機將面世？Apple申請分割螢幕專利　概念圖勁吸引

近幾年，Apple蘋果目前雖然在手機銷量方面並不像以往如此高，但是其工業設計能力還是依舊非常強。而目前華為和三星等手機品牌，均已經發售了摺疊手機，加上國外科技網站Patently Apple報導，Apple近期申請成功一個可將畫面分割顯示在兩個不同螢幕的專利，所以Apple將來也非常有可能推出摺疊手機。於是外媒製作了一組自己心中想像的折疊iPhone概念圖，並推出了一個將近兩分鐘的影片介紹此款iPhone概念摺疊機。

iPhone摺疊機在概念渲染圖中的設計非常簡單明瞭，目前來看採用折疊設計的iPhone將不再保留瀏海屏的外觀，同時也依然不會有實體按鍵。而前置鏡頭將採用螢幕單打孔的設計。iPhone折疊機也很可能拿掉人臉辨識解鎖的功能，採用的替代方案是側邊電源按鍵指紋解鎖的設計，目前這個設計也比較成熟。

▼▼▼即睇iPhone摺機概念圖▼▼▼

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在影片中介紹到，iPhone摺疊機採用上下機身摺疊的設計，與三星推出的摺疊機相同。 折疊機將機身部分一分為二，機身的上半部分背面與現在手機相同僅有鏡頭模組，而在機身的下半部背面則設計了一塊觸控螢幕，而這塊螢幕的功能和主螢幕幾乎是完全相同，但有了第二塊螢幕，當機身折疊時不需要打開手機即可做到收發訊息、接電話等簡單功能，讓使用者操作使用起來更快速、方便。

而對於iPhone摺疊機的主鏡頭而言，也進行相應的升級。比如鏡頭從原來的三顆鏡頭升級為四顆鏡頭，並且依然是方形的鏡頭模塊。方形四鏡頭的設計，目前外媒普遍認為會在iPhone12系列上使用，那麼iPhone摺疊機會不會有此類的設計，還是值得期待的。

▼▼▼相關圖輯：iPhone 12 Pro渲染圖▼▼▼

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iPhone摺疊機很可能不會搭載反向無線充電設計，因為折疊機身的設計在某種程度上來說，已經影響了其反向無線充電的設計，所以iPhone折疊機主要的賣點還是機身可以折疊。當然這款iPhone摺疊機的外觀和功能全都是網友設計、猜想出來的，實際上蘋果會不會出摺疊機，如果推出又會有怎樣的設計，只有等蘋果官方公布消息一切才會明瞭。

▼▼▼相關圖輯：iPhone 12各款式價錢 + 規格 + 命名▼▼▼

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