平日打開Instagram的限時動態，只要按入特效濾鏡，就可以輕易影出特效照，又或者玩一些搞笑的小遊戲。其實坊間有不少網民創作一些動畫人物的特效濾鏡，讓動畫迷測驗一下自己是哪位《迪士尼》、《復仇者聯盟》、《宮崎駿》的角色。不過特效濾鏡眾多，要由Story找出美觀而高質的濾鏡，簡直是大海撈針！本文就會推薦25個IG動漫濾鏡，動畫迷必玩！

推介之前，先複習一下IG Story內是如何搜尋特定的特效濾鏡吧！首先將IG Story下方的特效濾鏡滑到最右邊，按入「瀏覽特效」，它就會展示不同種類的特效濾鏡推介。不過要某一個指定的特效濾鏡，就需要點擊右上方的放大鏡。

到了搜尋頁面，就可以輸入濾鏡的創作者名稱，然後點擊入創作者的帳戶，從他的設計品中搜尋想要的濾鏡，然後保存濾鏡。以下有25個動漫濾鏡推薦，海綿寶寶、巨人、美戰、彈丸論破、死亡筆記、迪士尼、復仇者等等，提提大家，自己手上的濾鏡都是可以傳送給朋友，跟友人分享歡樂！

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同場加映：林曉峰康子妮離婚即刪合照 情侶必學2招秒刪IG、FB照片避開是非

藝人林曉峰（阿Lo）和康子妮離婚，結束婚姻18年，有指第三者就是歌手黃翊。如今林曉峰都刪走Instagram上過去二人的合照。情侶分手怕觸景傷情，想將Facebook、Instagram的甜蜜回憶刪除，如果還要逐張相片delete，豈不是痛上加痛？到底有哪2招絕技可以快速刪除照片，避開親友是非？

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以上只是部分快速刪除照片的方法！想知道尚有哪些神技？請觀看完整全文：林曉峰康子妮離婚即刪合照 情侶必學2招秒刪IG、FB照片避開是非