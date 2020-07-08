【iOS 14 教學】真實經驗：餐廳用QR Code點餐，自動開Safari但不支援，要手動copy連結轉Chrome極麻煩！Apple 推出 iOS 14 ，或可改變現狀；將限制多多的預設瀏覽器Safari轉為Chrome、Firefox，或將電郵預設Apple Mail轉為其他email app，自由度再增！

必睇iOS 14 測試版評測：即時翻譯方便、Widgets設限不及Android靈活

真實個案：用Safari於茶餐廳下單掃QR Code後，最常遇到Safari不能支援情況，或要手動轉其他瀏覽器相當麻煩

Apple上月在WWDC 2020公布iOS 14，日前更推出開發者測試第二版（Developer Beta 2），會上只輕輕帶過iOS 14以後可按需要更改預設瀏覽器及電郵app，而新的開發者測試第二版中雖然未有顯示正式將此功能整合，但已將Apple HomePod選擇與Apple Music不同預設音樂服務整合開始，可以預計蘋果亦會最快於開發者測試第三版（Developer Beta 3）中加入功能，目前仍然未有公開測試版（Public Beta）消息。

想知道手上的 iPhone是否屬於支援類別，以下圖輯可按年份及型號查看。

▼▼ iOS 14 OK！16部iPhone支援型號、年份（等換）▼▼

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至於在 iOS 14 中，有哪些瀏覽器比 Safari 更好用、更少限制、功能更多？以下推介5款在iOS中免費瀏覽器，連同推介原因一掃睇晒！

▼▼ 5款取代Safari免費瀏覽器【點圖放大】▼▼

資料來源：9to5mac