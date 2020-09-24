【小米 / 米家 品牌網店優惠】M I 小米 / 米家的手機、家電，因性價比超高一直備受追捧，日前網店包括豐澤、友和等都舉行網店品牌劈價，精選網店50款小米5G手機及家電優惠，連小米官網售價比較。

👇🏻👇🏻 豐澤網店舉行品牌勁賞周，即日起小米/米家手機家電大減價，小米POCOPHONE F2 5G更大減$1000，共30款劈價精選【點圖放大睇售價】👇🏻👇🏻

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👇🏻👇🏻 友和網店（www.yohohongkong.com）亦有小米/米家家電及5G手機優惠，Note 10 Pro 128GB亦大減$400，精選20件抵買產品【點圖放大睇售價】👇🏻👇🏻

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👇🏻👇🏻小米官網適合崇拜行貨求放心用家，亦可比對售價作出選擇，以下提供小米/米家產品官方售價【點圖放大】👇🏻👇🏻

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👇🏻👇🏻豐澤耳機一個月限時優惠，包括Sony、JBL、Beats、Audio-Techinca、Shure 等無線耳機共40款【點圖放大睇售價】👇🏻👇🏻

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