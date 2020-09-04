【飛行車】日本SkyDrive首度載人試飛成功　2028年推全自動駕駛

搭飛天車上班的未來，或許又離你我更近了一點。Toyota、NEC、Panasonic等多家日本巨頭共同贊助的飛天車新創SkyDrive，在週末宣佈首度完成載人飛行測試。 雖然這次測試僅僅在約3公尺高的低空測試，並且飛行時間只有5分鐘左右，仍舊開創飛行車發展史上重要的里程碑，其飛天車SD-03成功在Toyota的測試飛行場上，達成了載人升空的任務。

儘管飛天車目前僅存在於測試階段，世界各地都尚未有成功商業化的案例，但已經越來越多人看好其未來發展。摩根士丹利的研究就指出，再過20年全球電動飛天車（eVTOL）市場規模將達到1.4兆至2.9兆美元。

SkyDrive創辦人福澤知浩也相信，2050年時，每個人都可以乘坐飛天車，在東京都會區內自由翱翔。

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成立兩年獲百家公司贊助，SkyDrive目標2023年推出飛天的士服務

SkyDrive是脫胎於飛行車開發志願團體Cartivator的新創公司，創辦人福澤知浩同時也是Cartivator的共同創辦人。Cartivator從2014年開始投入飛天車研發，由於不是一間公司，營運一直是依靠群眾募資，2017年就曾獲得Toyota 4,000萬日圓的贊助，日本遊戲開發商Gungho也提供250萬日圓。

為了加速實現打造電動車的夢想，福澤知浩更進一步與Cartivator的夥伴一起，在2018年成立SkyDrive。成立短短兩年來，SkyDrive已受到NEC、Panasonic等100家業者贊助，並獲伊藤忠科技、Drone Fund、Strive等投資15億日圓，今年也透露已獲得日本政策投資銀行等多位投資者的資金援助。

SkyDrive目標是開發出全球100多個飛天車項目中，最小巧的一款飛天車，瞄準大都會區的通勤商機，其飛天車長度約4公尺，高度約2公尺，可停放在兩格相鄰的停車位上。

好比說，這次試飛成功的SD-03只有一個座位，但有了這次的成功經驗，SkyDrive計畫將在2023年開發出雙人座的版本、提昇飛行速度，2028年推出全自動駕駛的版本。

目前SkyDrive的續航力僅約10分鐘，不過福澤知浩預計，未來可以提昇至30分鐘，足以滿足短程交通需求。

SkyDrive目標是開發出全球100多個飛天車項目中，最小巧的一款飛天車。（SkyDrive Inc Youtube截圖）

不過，即使終極目標是為都會人士提供服務，SkyDrive預計服務推出初期只會提供海上飛行路線，聚焦於大阪灣附近的景點，如環球影城、海遊館等，福澤知浩認為，一下子進入人口稠密的都會中太過冒險。

特斯拉執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）過去討論為何選擇以挖隧道解決塞車問題時，也曾提到飛天車會產生嚴重的噪音跟風壓，沒有人會希望它經過自己頭頂。

福澤知浩推估，初期飛天車的價格可能會高達30萬至50萬美元，預計2030年後才會逐步下降。

天空成交通擁堵解方，各企業積極投入飛天車開發

雖然飛天車至今沒有成功的商業案例，全球各地都緊鑼密鼓地投入開發當中。德國新創Lilium就在去年完成其飛天車的首度無人試飛，預計2025年在全球推出載運服務。

由Google共同創辦人賴利．佩吉（Larry Page）成立的Kitty Hawk，也轉移家庭娛樂的策略方向，全心投入更大型、瞄準運輸用途的飛天車，去年也與波音合作，成立飛天的士計畫「Cora」。

甚至汽車大廠也開始參戰，Toyota今年就投資飛天車公司Joby Aviation 4億美元，聲稱航空業務一直是公司的長期發展方向。Joby Aviation也是Uber打造飛天的士的合作夥伴。

隨著道路日漸擁擠，許多企業都開始將目光投向天空，或許未來20、30年內，我們現在熟悉的交通場景將再次被科技顛覆。

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