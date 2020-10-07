歐美天后Taylor Swift的Instagram坐擁1.4億位追蹤者，她的IG不單只用心將美照排版，更將精選動態的封面一致地用灰色小圖，令整體IG簡潔以增加文青氣質。雖然不少人都會新增IG的精選限時動態，可是較少人會整理封面，因致觀感雜亂！女生們，不妨用Toy Story手繪封面插圖點綴一下，讓整個IG煥然一新，提昇觀感和個人形象！

自從IG限時動態推出之後，的確少了貼文的習慣，不過珍貴的時刻依然可以透過精選限時動態發佈。台灣插畫家Cherry（Instagram@chxrry.pie）不時都會創作一些可愛度爆燈的限時封面！除了超可愛的Toy Story，她亦畫上不同色系的封面圖，所有都是她一筆筆手繪出三眼仔、胡迪等人氣角色，少女心爆燈！

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其實Cherry主要用Procreate以及Autodesk的繪畫軟體來進行手繪，她先將圓形圖案複製成為9個，然後切換成不同色彩，在每個圈上繪畫Toy Story的人物。

（Instagram@chxrry.pie）

另一位同樣設計IG動態封面的插畫家，是來自尼日利亞的PIN作者Dami Ojetunji，她以不同的素材，設計了各種主題，粉色花卉、大理石、米色、簡約等等。她所設計的風格既簡約又時尚，十分合適知性女生使用，難怪吸引了14.36k位關注者！

(Pinterest@Dami Ojetunji)

如今這些封面整理及分類好過去的動態，整齊度大增。如果想有專屬的封面，不妨可以自製，無需手繪，只要簡簡單單就可以輕鬆製作出一個！

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Snapchat於近日推出動漫濾鏡Anime Style，可以將人臉變成3D的動畫臉，更加厲害的是它會跟足大家的表情，難怪會被網民勁玩，令濾鏡火速爆紅！有些網民更加在Twitter上分享超搞笑的崩壞照，其實玩Anime Style有5點注意事項！想知自己動漫角色的樣子？巨星名人的照片經過Filter的洗禮之後又是怎樣？立即看內文吧！

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