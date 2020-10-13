ViuTV節目《吃掉前男友》引起一眾女生共嗚，之前藝人張惠雅（Regen）自爆自己是混蛋磁石，對愛情失去信心。近期分手的她，縱使過去分手有多灑脫，一樣不敵失戀的傷痛，想跟舊愛見面，與前度糾纏。其實情侶分手後，難免好奇前度的生活近況，想偷看對方的IG Story無可厚非，不過又怕留下紀錄，被對方發現，想不留痕跡可以參考以下方法。

32歲的前組合HotCha成員張惠雅（Regen）參與Viu TV節目《吃掉前男友》分享自己過去前度的故事。(Viu TV節目《吃掉前男友》截圖)

32歲的張惠雅（Regen）是前組合HotCha成員，她情路多年不順。原來她最近才跟男友分開，坦言分手後仍依依不捨，更多次主動找前度，可惜最終還是被對方「封鎖」！

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失戀初期最辛苦的是要「習慣」，但往往內心都會很思念對方，十分好奇前度近況！可是IG Story及IGTV都有觀看紀錄，如果被對方發現，難免尷尬。其實，只需要透過以下兩個網站，就可以不留痕跡的觀看對方IG，甚至下載保存！

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女生們，望到前度IG的相片時，不要比較自己跟他的生活，只會難為自己，「甜酸苦也都好，遲早我亦都接受到，別人跟你擁抱都再管不到」。

時間會把最正確的人帶到你身邊，在此之前，你所要做的事「請好好照顧自己。」 張惠雅（Regen）

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歐美天后Taylor Swift的Instagram坐擁1.4億位追蹤者，她的IG不單只用心將美照排版，更將精選動態的封面一致地用灰色小圖，令整體IG簡潔以增加文青氣質。雖然不少人都會新增IG的精選限時動態，可是較少人會整理封面，因致觀感雜亂！女生們，不妨用Toy Story手繪封面插圖點綴一下，讓整個IG煥然一新，提昇觀感和個人形象！

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如今這些封面整理及分類好過去的動態，整齊度大增。如果想有專屬的封面，不妨可以自製，無需手繪，只要簡簡單單就可以輕鬆製作出一個！

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