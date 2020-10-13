iPhone 12發布會文字直播！2020年10月Apple Event 即將於香港時間10月14日凌晨1點舉行，預計除4款iPhone 12外，還會有HomePod Mini等新產品及服務推出。《香港01》科技玩物頻道記者，將會與各位網民一起直擊今次發布會，圖文直播即時將最新消息帶給大家！（圖文直播持續更新！）

今次iPhone 12的發布會以「Hi, Speed」作主題，相信5G會是其中一個最大賣點吧！（Apple）

👇👇10月13日午夜開始（10月14日凌晨）記者就會在以下圖文即時直擊iPhone 12發布會最新消息，請不時按F5 refresh 頁面睇最新消息！👇👇

10月30日 21：30更新 ＞ Tim Cook就在發布會前數小時，分享他的event day playlist。

今晚會示範HomePod Mini播放這些歌嗎？

👇👇以下是發布會數小時前流出的iPhone 12、HomePod Mini及無線充電裝置的「疑似」官方圖片！👇👇

+ 7 + 7 + 7

👇👇看看iPhone 12推出前的10個終極傳聞👇👇

+ 17 + 17 + 17

詳細分析傳聞Apple新服務「iPhone for Life」究竟是什麼一回事？👇👇

👇「Hi, Speed！」Apple iPhone 12 Event 官方影片直播👇