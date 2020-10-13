蘋果10月發表會即將於香港時間14日凌晨登場，睽違多時的iPhone 12即將在這場活動中揭曉。本次蘋果將一次推出4種機型，且首度支援5G網路技術，被分析師認為會是近幾年意義最重大的一次發表會。

若按照往常慣例，蘋果會在9月發表新iPhone，並在隨後幾週內上市，然而今年受到新冠狀病毒（COVID 19）衝擊，導致開發過程延宕，被迫延至10月發表。

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但發表時間延後並未澆熄外界對蘋果新機的熱情與關注，摩根士丹利分析師凱蒂．赫柏蒂（Katy Huberty）便表示，這次秋季發表會將是近幾年來最重要的一次發表會，預估2021財年將銷出2.2億支iPhone，較前一年成長22%。

《CNBC》指出，上一次蘋果受到如此關注，是在2014年iPhone 6登場時，當時是蘋果首次推出5.5吋的大螢幕手機。那一年，蘋果總計銷出2.31億支iPhone，直到2018年停止公佈銷售數仍是最高紀錄。

新Mini機型備受矚目，分析師估5G反倒不是最大吸引力

綜合迄今各種iPhone 12風聲，蘋果這次發表會上將一併推出4種新機款式，除了同樣具備6.1吋螢幕的iPhone 12及iPhone 12 Pro，螢幕尺寸擴大至6.4吋的iPhone 12 Pro Max，以及螢幕大小5.4吋、全新推出的iPhone 12 Mini。

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摩根士丹利認為，多推出的型號將能囊括更多不同需求的消費者，同時這些機種的外型設計也會與以往不同，進而提昇民眾的換機意願，再結合今年4月推出的第二代iPhone SE，將產品打擊區間擴大至前所未有的規模，從親民版本到高價位完整覆蓋。

對銷量的樂觀也反應在產量上，前陣子有消息指出，蘋果已要求供應商在今年內生產多達8,000萬支新iPhone手機，高於2019推出iPhone 11時的7,500萬支。

儘管蘋果這次的邀請函主題寫著「Hi,Speed」，真正與「速度」有關的5G網路功能反倒被認為影響力有限，不是吸引消費者的重點。縱然5G有著遠超4G的速度，目前各國的5G網路覆蓋率仍低迷，iPhone在5G手機領域也並非先行者，三星早在去年春季就推出全球第一支5G手機。

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且5G網路主要分為兩種類型，分別是6Hz以下的低頻段「Sub 6」，以及高頻段的毫米波。Sub 6傳播方式與4G相近，是各國最先佈署的5G網路類型，速度也相對不夠突出，而真正高速的毫米波則仍在建設當中。

創投Loup Ventures創辦人吉恩．蒙斯特（Gene Munster）表示，這樣的差別可能導致消費者與企業不知道該何時改用5G網路。根據研究機構Strategy Analytics的報告，今年第一季全球5G手機銷量為2,410萬支，雖較去年同期大幅增長，仍不到該季整體手機出貨量的10%。

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郭明錤估中階iPhone成銷售主力，但發售較晚將衝擊第四季營收

儘管蘋果將推出全新低價機種iPhone 12 Mini，但有地表最強蘋果分析師之稱的郭明錤，則在近期發布的報告中預估，中階的iPhone 12將成為銷售主力，佔據整體銷量的40%。5G網路也只是消費者選購iPhone的次要條件。

郭明錤認為，iPhone 12 Mini僅5.4吋的螢幕太小，無法受到消費者青睞。依據先前的爆料，iPhone 12 Mini售價可能為699美元，而iPhone 12則為799美元。

值得關注的是，這樣的預測與以往的銷售狀況相反，過去總是價格最低的版本成為當年度iPhone主力銷售機種，例如iPhone 8螢幕大小甚至只有4.7吋，仍然擊敗iPhone X登上2018年的銷售冠軍，今年也同樣是iPhone 11拔得頭籌。

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另外，由於今年iPhone發表時間延後，郭明錤預估第四季營收很可能會受到影響。還有看法認為不僅發售較晚衝擊銷售，iPhone產量也很可能無法滿足消費者所需，部份機種會面臨缺貨窘境。

不只有iPhone，無線耳罩耳機、親民版HomePod傳將亮相

除了身為主角的iPhone之外，郭明錤先前預測蘋果將推出一款新的無線耳罩式耳機。這款耳機傳言蘋果已經開發近3年時間，兩側附有觸控面板供使用者播放音樂，並具有降噪功能。

外型更小、價格更實惠的HomePod也被預計會在這場活動中亮相。2018年推出的HomePod市占率僅有不到5%，高昂的價格在市場上完全無法與亞馬遜、Google等對手競爭。之前還有傳言稱，蘋果考慮開放HomePod使用第三方音樂播放器促進買氣。

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雖然一切要待發表會正式登場才能確認，但蘋果已於本月中止平台上第三方耳機與智慧音箱的銷售，為這些預測又增添幾分可信度。

至於今年6月開發者大會上公佈，預計年底推出、搭載自研晶片的Mac，《彭博社》稱不會在這次發表會中公佈，11月將會有另一場發表會，作為新世代Mac登場的舞台。

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