iPhone手機的AirDrop功能，提供用戶快速且不壓縮地傳送檔案或照片，是許多人喜歡外出拍巨量美照，愛用的手機功能，不過日前有位女大生，不是拿來分享照片，而是拿來搭救同班火車上，被詭異大叔盯上的女孩。

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除了拿來救人，也有男網友曾經在婚禮上，因為跟其他人一樣忘記關閉AirDrop，竟然收到陌生人傳送「這位同學，你的AirDrop沒關」圖片，讓他決定拿出自己手機內的珍藏梗圖，來一場「圖戰」，最後對方還傳來「真面目」，竟然是一位女孩，不過後來男大生想要回傳時，對方已經關閉接收，讓底下留言「這是搭訕」、「我決定以後都不關了」。

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不過使用AirDrop傳送圖片可別玩過火，小心弄巧成拙，還可能觸法！因為日本就出現過「Airdrop 痴漢」，隨機在車上傳送私密照片給周邊的用戶，只為了「看對方不悅的表情或女性害羞的反應」，被大阪警方逮補，不只日本有這種「AirDrop騷擾」，美國紐約也對此現象，研擬法律嚴逞，如果不想被陌生人傳送檔案，建議可將設定中的一般，把Airdrop改成「關閉接收或只限連絡人」。

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