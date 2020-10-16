iPhone 12／12 Pro首日入手搶購5個技巧　有方法平$400　附連結

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iPhone 12及12 Pro於10月16日晚上正式開賣，最簡單的方法當然於Apple Store網站預訂，不過如果想10月23日首日入手新機，就要留意一些搶購技巧，下圖文更會教大家如何購新機都可以平多$400。

iPhone 12／12 Pro將於10月16日晚上8時開始於官網開售，以近年Apple的慣例，如果不心急想10月23日即日有機，慢慢在網店內購買都沒有問題。可是如果想在10月23日就將iPhone 12／12 Pro入手，就要留意一些重點。而且，還有特定方法，使用指定信用卡消費，更可以多達400蚊回贈！

想10月23日首日出iPhone 12，不想上店出機，就要留意以下網店搶機攻略。（Apple）

👇👇想10月23日首日購得iPhone 12／12 Pro，以及如何買新機節省最多400元，就要留意以下5個技巧及重點！👇👇

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