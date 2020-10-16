iPhone 12／12 Pro首日入手搶購5個技巧　有方法平$400　附連結

iPhone 12及12 Pro於10月16日晚上正式開賣，最簡單的方法當然於Apple Store網站預訂，不過如果想10月23日首日入手新機，就要留意一些搶購技巧，下圖文更會教大家如何購新機都可以平多$400。

iPhone 12／12 Pro將於10月16日晚上8時開始於官網開售，以近年Apple的慣例，如果不心急想10月23日即日有機，慢慢在網店內購買都沒有問題。可是如果想在10月23日就將iPhone 12／12 Pro入手，就要留意一些重點。而且，還有特定方法，使用指定信用卡消費，更可以多達400蚊回贈！

想10月23日首日出iPhone 12，不想上店出機，就要留意以下網店搶機攻略。（Apple）

👇👇想10月23日首日購得iPhone 12／12 Pro，以及如何買新機節省最多400元，就要留意以下5個技巧及重點！👇👇

+ 12 + 12 + 12

Bookmark定Apple Store幾款熱門款式購買連結👇👇

👉iPhone 12 藍色 128GB

👉iPhone 12 藍色 256GB

👉iPhone 12 太平洋藍 128GB

👉iPhone 12 太平洋藍 256GB

👉iPhone 12 太平洋藍 512GB

同場加映：Apple 終於公開iPhone 12鉅細。究竟iPhone 12 Ｍini、iPhone 12、iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max炒不炒得起？邊款機型、哪些顏色較吃香有「水位」？

👇👇👇iPhone 12有無得炒？先達店主預測熱門型號、顏色及水位👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

同場加映：有網民發現，iPhone 12 Pro電量竟比iPhone 11 Pro 少。下文會總括8件發布會沒有告訴你的事，讓準買家入手前先考慮清楚。

👇👇👇Apple發布會沒告訴你的8件事👇👇👇

完整全文必睇👉iPhone 12 Pro電量縮 不另購MagSafe超蝕底 Apple沒告訴你8件事

👇👇👇同場再加映：4 款 iPhone 12 6大賣點 多色選擇＋支援5G難以抗拒？👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

完整全文必睇👉iPhone 12﹑Pro Max四款新機6大賣點 iPhone 12 mini $5999 抵玩

👇👇👇同場再三加映：iPhone 12 機身設計、主要規格列表👇👇👇

完整全文必睇👉Apple iPhone12發布懶人包 MagSafe充電方便 Pro Max相機超強

完整全文必睇👉iPhone 11/XR減價900元值得入手？與iPhone 12/SE比哪款CP值高？