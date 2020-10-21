【iPhone 12／12 Pro選購最強指南】對於Apple第一代5G手機iPhone 12，果迷應該聚焦在新機的各項升級功能，多過5G本身。四款手機究竟點揀好？外媒近日紛紛開箱，點評iPhone 12的7個優點，分分鐘抵買過Pro。畢竟Pro機的超專業攝影功能，未必人人需要，值得果迷參考參考。

👇👇👇外媒盤點iPhone 12優勝之處👇👇👇

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簡單講，陶瓷晶體玻璃盾、方邊框等強化硬淨設計，還有電量和防水規格，iPhone 12跟12 Pro大致上共通。速度方面，兩個級數同樣使用A14 Bionic晶片處理器，在日常使用方面可謂不相伯仲。可以話，iPhone 12作為入門機，本身的性價比已不算低。

攝影效能，四鏡佈局的iPhone 12 Pro雖更勝一籌，LiDAR感應器和Dolby Vision支援高質圖像之智慧融合和影片畫面色彩表現，只是一般用家似乎未必用到如此專業的領域功能。再者Night Mode夜間模式同樣可於iPhone 12使用，簡單拍攝的要求滿足實在不遜於旗艦Pro機。最重要的是iPhone 12的輕量化非常顯著，比起上一代11輕簿甚多，又成了方便用家日常攜帶的一大因素。

同場加映：MagSafe充電速度倍增特點

【MagSafe】與 iPhone 12 Pro 一樣，MagSafe 一開訂就被搶購一空（首日已搶到等4星期後寄出），外媒 MacRumors 率先開箱 MagSafe，並實試了到底支援哪些產品。

👇👇👇外媒開箱 MagSafe 連 Android 手機都用到？哪一款 Apple 產品用唔到？👇👇👇

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同場再加映：iPhone 12爆Mon｜蘋果官方維修費激增 盤點5個買Apple Care+理由

【iPhone 12 爆芒維修加價】iPhone 12 在 10 月 16 日開訂，並將在 23 日正式上市，各位準買家除了期待新機到來的興奮之外，也是時侯想想要如何保護愛機，因為 iPhone 12 的屏幕維修價爆升，正式與 iPhone 12 Pro 看齊了。

👇👇👇Apple Care+ 等同購買一個額外保險，主要涵蓋了 iPhone 的人為損壞，包括屏幕保障在內，至少有 5 個必買原因👇👇👇

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