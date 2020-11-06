iPhone 12仍堅持用Lightning不轉USB-C　全因Apple已押注MagSafe

iPhone 首銷日和往年一樣，依然有大量的消費者在各地不同的 Apple Store 排起長龍，店裡人頭攢動，店員們都在忙著為這些首批顧客設置他們全新的 iPhone 12。 全新的機器也有老味道，在將舊型號數據導入新手機時你會發現，無論是全盤備份還是無線傳輸，速度依舊不快，Apple Store 的網絡環境人多又雜，並不能提供足夠好的體驗。如果是微信數據遷移，最快的方式可能是開熱點連接。

這個時候很多人可能都會想，如果 iPhone 支持用線將兩台手機直連起來會不會是一個更好的方法？

答案是並不會，因為 iPhone 的 Lightning 接口只有 USB 2.0 的速度，很難滿足 iPhone 用戶日趨增長的容量佔用。

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為什麼 Lightning 接口不能更快一點？

那問題是，為什麼 Lightning 接口不能更快一點？

核心的原因在於 Lightning 接口在今天看來起設計已經過於陳舊，Lightning 接口誕生於 2012 年，最初在 iPod Touch 5 和 iPhone 5 上使用，已經是一個有些相當年頭的設計。

雖然插頭能正反插拔，但其實只有一面，也就是 8 根引腳能夠發揮作用，而且仔細用手電筒去看手機上的基座，可以看到裡面其實也只是單面有觸點。

真正用於數據傳輸的，其實只有裡面兩根引腳的通路，而且並非高速通道，這就導致 Lightning 的實際速率只有 USB 2.0 水平，最高 480Mbps，功率最高也只有 36W（數據存疑）。

目前已經廣泛流行使用的USB-C 插頭則有單面12 個引腳，正反面共24 個引腳設計，而且是正反面都同時可用的，即便排除掉用於兼容USB 2.0 的4 個引腳，依然大大領先Lightning。

為什麼 USB 3.2 2x2 能夠達到 20Gbps 的速度，實際上就是正反面四個高速通道同時啟用的結果。這些不同功能作用的豐富引腳為 USB-C（到 USB 3.2 2x2）提供了高達 20Gbps 的帶寬和 100W 的供電能力。

能做到這一點是因為USB-IF 在USB-C 接口的形態上，不停地更新USB 3.X標準，加上所有硬件與配件廠通力推動的結果，下一代的USB4 還是USB-C 口的形態，但四個引腳組成一個高速通道已經可以提供20Gbps 帶寬，雙通道能夠達到40GBps，也就是Thunderbolt3 的標準。

不停更新標準使得 USB-C 接口所承載的能力這幾年得以大幅躍進，但同時在線材和功能支持上也產生了極大的混亂，這個下篇文章再說。

(Unsplash: Markus Winkler)

這幾年蘋果也並非沒有對以Lightning 接口為核心的MFi 認證進行更新過，在目前的R32 支持文檔中對於電源適配器等方面其實已經有了很多變化，包括推出C to L 的線纜等等，但一直沒有對核心的Lightning 接口進行重新設計，也就導致其上限一直沒有提高。

但並非所有的Lightning 接口都不支持USB 3.0，實際上在iPad Pro 12.9 吋2015 款上，蘋果破天荒的為Lightning 加入了USB 3.0 的支持，但是這個USB 3.0 接口不能配合任何Lightning 線材實現高速傳輸，只能使用一個Lightning to SD 卡適配器才能體現USB 3.0 的速度。

具體的實現方式除了內置 USB 3.0 控制器之外，是否對接口進行了改造現在暫時不得而知，有人猜測可能基座是有可能實現 USB 3.0 標準，而 Lightning 線材的引腳不夠。

總之，蘋果曾經似乎試圖讓 Lightning 接口支持 USB3.0，但最後或許還是覺得直接上 USB-C 會更簡單一些。

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從 Lightning 到 USB-C，為專業性鋪路

即便 USB-C 口的體積比 Lightning 更大一些，但從支持的眾多協議與規格來看，無疑是比 Lightning 更好的選擇。實際上蘋果也並沒有全盤拒絕 USB-C，在 2018 款的 iPad Pro 上就率先搭載了 USB-C 口。

為什麼是 iPad Pro，而不是賣得更好，用戶量更大的 iPhone ？除了老生常談的 MFI 認證配件背後的龐大利益之外，我認為是蘋果對產品功能的定義讓其不得不「忍痛割愛」。

iPad Pro 2018 被認為是這幾年來最經典的一款iPad Pro，最簡單的論證就是在iPad Pro 2020 推出以後，這款接近兩年前的老將依然沒有被淘汰，反而新款iPad Pro 的風頭讓精妙鍵盤這個配件搶了去。不過由於 2018 款也支持精妙鍵盤，所以新款 iPad Pro 的必要性就變得更低了。

iPad Pro 差不多也是在 2018 年那個時候才被真正定義為「專業設備」去面向專業用戶，而 USB-C 口就是其中必要的環節。在向大量用戶宣傳了專業的視頻剪輯功能之後，再用 USB 2.0 速度來傳輸 4K 視頻可以說是無法忍受的。

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然而這也讓我覺得蘋果更應該為今年的 iPhone 更換 USB-C 口，至少 Pro 系列應該更換。在賣力的宣傳影像系統更新，支持4K HDR 杜比視界格式之後，iPhone 12 系列或許是唯一能夠從前期拍攝、後期編輯再到分享轉發都可以完成的設備，但是面對並不穩定的無線分享，這種大容量數據複雜的視頻，更應該備有一條穩定高速的有線傳輸方式，因為iPhone Pro 系列同樣也是「專業設備」。

同時還能為解決 iPhone 用戶的另一個不滿意，充電功率不夠的問題。

但目前來看蘋果並沒有這個打算，而是轉投了另外一條道路，在今年的 iPhone 12 系列上面加入了 MagSafe 磁吸充電。

MagSafe 才是下一個蘋果配件帝國

從 iPhone 8 那一代開始，年年就有傳聞下一代 iPhone 將會更換 USB-C 接口。我相信蘋果內部的大量原型機中，肯定有一些設計是採用了 USB-C 接口的，但到了今天都沒有換上，這主要影響了數據傳輸和充電速度兩個功能。

如果說數據傳輸方面，AirDrop 在蘋果生態設備中還能玩得轉的話，快充就是接口本身在物理層面上需要重新設計了。但蘋果到今天依舊拖著沒更換的最大原因恐怕還是配件生態。

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今年MagSafe 磁吸充電可能是蘋果乾掉Lightning 接口的一個開始，只是15W 的峰值速度的確還是相當「痛心」的，如果能做到已經市面上已經商用的50W，那我想支持MagSafe 磁吸充電幹掉Lightning接口的人一定會多出不少。

至於為什麼強推 MagSafe 而不是直接更換 USB-C，自然也很簡單，因為 USB-C 再怎麼說也是 USB-IF 家的標準，哪能有自己家的香呢。蘋果需要的是在 Lightning 日漸式微之後，下一個能夠自己一手掌控的配件帝國，無線充電代表未來，而 MagSafe 磁吸的「復活」與無線充電結合不過是順勢而為。

從實際體驗上來說，其實 MagSafe 磁吸充電的體驗介於有線充電和無線充電板之間，比充電板更靈活，不需要「放置且無視」，相比有線又不用插拔接口。

蘋果當然是故意採用了這種形態的 MagSafe 充電，為得就是在能盡量不打破用戶現有充電的習慣的情況下，比如有些用戶喜歡邊充邊玩，培養更多用戶習慣無線充電方式。 7.5W 與 15W 之間的兩倍差距，以及 299 元的配件售價，滿足了蘋果又賺錢又能讓用戶優先選擇 MagSafe 的需求。

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作為商業上的考量，不得不說這個想法其實很好，幾乎最大化的同時滿足了蘋果對於配件生意在當下，以及面向未來的佈局。

而超乎蘋果預料的，可能是國產 Android 廠商在充電功率方面的「瘋狂」。如果僅僅像是三星這樣峰值為 25W 的對手，哪怕個別機型 45W，這種差距仍然在大部分用戶可接受內，結果國產 Android 直接把有線充電功率飆到了 120W 以上，無線充電功率也到了 50W。而到了明年，有線加無線充電總功率達到 200W+ 的恐怕都不會只有一台機型。

對於蘋果來說，這種鴻溝般的巨大差距是 iPhone 不可小覷的勁敵。

iPhone 12 發布會後，國外科技媒體 The Verge 撰文感歎：「忘掉 5G 吧，MagSafe 才是你購買 iPhone 12 的理由」，其中也曾提到：

每台手機都可以把攝像頭、性能做得越來越好，5G 也會自然而然地，成為每一台手機的標配。但是，沒有一家手機廠商，能夠提供像 iPhone 12 這樣的配件生態。

幹掉接口前，iPhone 能將 Lightning 換成更好的 USB-C 嗎？我猜不會了，因為 MagSafe 才是下一個大生意。

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【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：蘋果還會為 iPhone 換上 USB-C 嗎？】