TCL P71超高性價比4K TV電視開箱實試，新機值不值得買？上次《香港01》科技玩物記者已實測過TCL的C71 QLED 4K超高清電視系列，而且取得不俗的評價；今次開箱實測另一款售價更相宜，而且有43吋較細吋數選擇的P71系列，究竟今次P71值不值得購買呢？ 購機前，可參考下文的詳細實測。

今代TCL P71 4K TV電視有最細43吋選擇，更適合香港的斗室使用。而售價亦比上次QLED的C71便宜，但單睇規格卻沒有「將貨就價」，仍然內置不少高階電視才會有的功能，而且更內置Android系統，似乎相當不錯。究竟實際又如何呢？立刻開箱實測。

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TCL P71仍內置如Netflix等影片串流app，毋須電腦或手機都可以立刻上網睇片。（林勇攝）

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