實試TCL C716 4K電視　教你選購電視6大要點　附5款50吋4K TV推介

2020年4K TV愈來愈平，平至數千蚊都已經買到部功能不錯。加上最近因為疫情關係留家機會更多，或許是時候換新機了。最近TCL就推出了C716新QLED 4K大電視，幾乎市面上主流的高階功能都加入在內（如HDR10+、Android TV、Dolby Atmos等），加上最近劈價後抵玩好多。立刻開箱試玩，兼教大家如果選購4K TV秘訣以及今年值得入手數款50吋4K大電視。

TCL近年在香港都密密出新電視機，而且大都打平價高性價比作賣點。早前推出的C716的4K TV，使用了比一般LED更光亮的量子點QLED作屏幕，金屬邊框提升高級感，而且加入不少高階電視才有的功能，如對應HDR10+、Dolby Vision、Dolby Atmos等。

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