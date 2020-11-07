Sony Xperia 1 II評測　5G旗艦手機配21:9極致寬屏　仍有進步空間

初拿到 Xperia 1 II 的時候，它的外觀和手感，令我小小驚艷了一下。克制審慎的顏色、高級感滿載的質感和舒適輕盈的手感，讓我忍不住多撫摸一會兒。這是第一部我拿到之後沒有著急去解鎖體驗系統的手機。 初步體驗後，我的腦子里莫名跳出一句羅永浩的名言：圓滑時代的銳利異類—— 當然這不是說Xperia 1 II 割手，而是想說Sony手機傳遞給我的感覺，和其它手機廠商相比，它頗有點特立獨行的感覺。

1. 很難想像這是一部 6.5 吋手機

Xperia 1 II 整機尺寸為 166*72*7.9 毫米，重量為 181 克，支持 IP68 級防水，機身右側有一枚側邊指紋按鍵和一枚快速拍照按鍵。官網上目前有綠色、紫色、白色和黑色機型可選。

別看 Xperia 1 II 採取了直角元素設計，但實際握起來較為「舒適」。它的直角邊框做了略帶弧度的大倒角設計，從邊框無論到屏幕還是背部，摸起來都非常流暢，沒有生澀刮手的感覺。

▼▼▼點擊即睇Xperia 1 II外觀設計▼▼▼

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得益於 21:9 的寬屏設計，機身寬度比同為 6.5 吋的 iPhone 11 Pro Max 要窄不少，男性單手可以「一手抓」，女性握持起來也「很友好」。

可能是出於厚度考慮，指紋識別鍵設計在了側邊。

2. 正反兩面都是亮點

首先來看正面。 Xperia 1 II 的屏幕是一塊 6.5 吋的 21:9 OLED屏幕，分辨率為 3840*1644（4K HDR）。

這塊屏幕採用了21:9 設計，特別適合智能手機這個場景，豎著刷facebook和刷文章可以減少手指滑動屏幕的次數，大拇指去滑動點擊屏幕對側邊緣的時候，也不會很吃力。

橫屏看電影的時候，Xperia 1 II 屏幕的優勢發揮到了極致，4K HDR 顯示提供了目前頂尖的視覺效果， 21:9 比例設計也讓屏幕利用率達到了最大化，再加上前置立體聲雙揚聲器和杜比全景聲，影音體驗較為出色。

從背後看，Xperia 1 II 的亮點也足以令人驚艷。它的背部無論是顏色，還是細節設計，或者是玻璃質感，都讓人覺得賞心悅目。恰到好處的淡色隨著不同光線而發生變化，給人的感覺基本都是高級感滿滿的，足以見Sony的審美和工業設計功力。

3. 5G、快充、大運存(RAM運行性能超群)、驍龍 865 晶片、耳機孔，通通都有

Xperia 1 II 搭載了高通驍龍 865 晶片，12GB RAM，256GB 存儲容量，還支持最高 1TB 的內存卡。電池容量為 4000mAh，支持有線快充和 Qi 無線充電，有線快充時，30 分鐘可充滿 50% 電。

Xperia 1 II 還是一部 5G 雙模全網通手機，實測 5G 網速如下圖。

實測 5G 網速（愛范兒授權使用）

在手機廠商紛紛「砍掉」3.5 毫米耳機孔的時候，Xperia 1 II 仍然對耳機孔做了保留，而且還具備 360 Reality Audio 硬解碼功能。

我是個聽不出耳機好壞的普羅大眾，對耳機音質也沒有什麼研究，從一個普通用戶的角度來講，同樣是使用有線耳機，Xperia 1 II 的音質和同價位中國產手機各有千秋，Xperia 1 II 更清澈，人聲和樂器的細節更容易辨別，更適合聽輕柔音樂，中國產手機的音效更抓耳，明顯感覺到聲音有渲染，適合聽流行音樂或電子樂。

Xperia 1 II（愛范兒授權使用）

4. 近乎相機的拍照體驗

Sony單反相機在業內有口皆碑，這種優勢也延續到了 Xperia 1 II 的攝影大師上。

Xperia 1 II 裡面有兩個「大師」級 app，一個是「攝影大師」，一個是「電影大師」，能提供較為專業的攝影模式，可玩性較高。

它們的界面給人的感覺就非常「大師」，和手機的相機app 界面完全不一樣，可調整的參數非常多，和相機上的參數數量差不多，經過精心調整，可以輸出高質量的RAW 照片，也可以拍出類似電影的視頻大片。

還有，Xperia 1 II 這次有兩個亮點讓我感到驚喜，一個是攝影中源自Sony微單高達每秒20 張的高速連拍及人像/寵物眼部對焦功能，另一個是攝像中的4K HDR 120FPS 慢動作錄影功能。

尤其眼部對焦對我來講是必須要有的功能，因為我是一個養狗人士，偶爾喜歡給自家的狗拍照，但是狗狗在拍照時基本不會看鏡頭，有了Xperia 1 II，手機相機會自動追踪狗子的眼部，捕捉狗子的每一個萌趣瞬間。

不過對於普通人隨手拍而言，還是相機 app 比較適合，隨手一拍都能獲得質量較好的照片或視頻，分享社交平台很方便。

我最喜歡的是極速對焦功能，可以把移動中的人事物拍得很清晰，一定程度上解決了高度運動物體拖影的問題。

值得一提的是， Xperia 1 II 機身右側邊框下邊設置了一枚獨立按鍵，息屏狀態下可以長按快速啟動相機，再短按拍照。橫屏使用這枚按鍵找回了用相機的感覺。

5. 遊戲性能頂級，但屏幕比例需要適應

拿到 Xperia 1 II 的時候我就在想，它的屏幕比例達到了 21:9，遊戲視野會更開闊嗎，有優勢嗎？

於是我打開王者榮耀做了一番測試，發現了遊戲視野左右寬了一些，上下窄了一些，需要一定時間去適應，至於會不會從屏幕比例上形成優勢，還是要看不同的遊戲和不同的操作者。

這塊 4K 屏幕當然可以開啟遊戲的超清畫質，顯示效果不出意料的清晰，觀感也很舒適，操控反應也很靈敏。

驍龍865 的遊戲性能水平已是公認的名列前茅，這裡也就不做展開，從兩局對局體驗上來看， Xperia 1 II 的遊戲體驗流暢，而且左上角還有遊戲助手，提供了來電免打擾、自動釋放內存、調整手機性能、截屏錄屏等一系列貼心的功能，這個遊戲助手確實讓我挺意外的，個人覺得有點跳脫Sony給人一貫的印象。

6. 它是一部好手機，但仍有上升空間

如果讓我給 Xperia 1 II 一句話評價，我會說：它是一部好手機，但仍有上升空間。

高級的外觀和優秀的握持感讓人愛不釋手，5G、高通865、4K 屏、Sony鏡頭、大運存大內存等等什麼都有，但體驗起來總覺得差一點什麼能迅速抓住我的「點」，很難讓我對Sony手機留下深刻的印象。

Xperia 1 II（愛范兒授權使用）

不過對於不少Sony的粉絲用戶來說， Xperia 1 II 這種「差一點」恰恰代表著它的堅持，正因如此，從它身上依然可以看到獨一無二的「Sony」味，這正是Sony手機的稀缺所在。

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【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：索尼首部 5G 手機 Xperia 1 II 體驗，4K、快充、865、耳機孔通通都有】