【美女直播主 Pokimane】近年興起的網上直播行業讓一班直播主、網絡紅人收取觀眾在直播時的課金／捐獻（Donation），為了得到最多的金錢收入，直播主們往往各施各法、以求搏得觀眾大佬們的歡心。 但世界上可能真有「賺夠」這一回事，遊戲直播平台 Twitch 上名列前茅的直播美女主日前就宣布要為未來的觀眾捐獻設立上限。

火速上位美直播主 Pokimane 設＄5 捐獻上限

Pokimane 原名 Imane Anys，是一名加拿大藉的直播主，近年化名「Pokimane」在 Twitch 上進行直播，主要的直播遊戲為《Fortnite》及《League of Legends》，近期亦會因應潮流而玩玩《Fallguys》、《Among Us》等遊戲。

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由於她的外形討好、直播風格可愛而不失搞怪一面，在 Twitch 平台上火速走紅。而就在 11 月頭，Pokimane 在 Twitter 上宣布了與直播軟件平台 StreamLabs 合作，在其頻道捐獻上設5美元 、即約港幣＄38 的上限。

在 Pokimane 的 Twitter 中講到，是次加上捐款上限的原意是想要 Fans 們幫幫其他正成長的頻道或作慈善用途，還可以留錢給自己使用（圖 Twitter）

Pokimane 走紅背後 5 大爭議事

正所謂人紅是非多，Pokimane 近 1 年火速竄紅、成為 Twitch No.1 人氣女直播主的同時，負面新聞以及爭議話題也接踵而來，除了逢女性名人都會遇到的性騷擾之外，即使限制捐獻一事據 Pokimane 所言是出於好意，但網絡還是會用另一組標準去看待她的行為👇👇👇

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