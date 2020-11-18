PS5香港終於今日（11月19日）正式推出，不過全球缺貨機迷想入手並不容易。最近香港PlayStation終於公布將會在11月內再推出次輪預訂，而且今次預訂因疫情關係，只會限定於網店發售。今次《香港01》科技玩物記者就以上次成功預訂的經驗，與大家分享成功搶購心得。

11月20日更新！官方已經公布了多個不同購買PS5的方法（大都是11月27日起抽籤），下圖文為大家綜合5大方法，好讓各位機迷做好準備！

👇👇即睇5大網購PS5方法，以及上次成功購入PS5的步驟分享重溫👇👇

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歐美、日本甚至台灣都已經推出兩次或以上PS5的預購，但每次推出都被機迷們「瞬殺」。反觀香港則只在9月18日推出過一輪預售後，就未有公布何時再售，令不少機迷失望。香港PlayStation早前於FB專頁公布，即將在11月內再推網上預售。雖然詳情暫時官方仍未有公布如何購買，但記者於不同渠道的小道消息收風，大約知道今次將會在哪些網店開售。

要購入PS5並不容易呢...（林勇攝）

早前PlayStation HK終於公布11月內推出次輪開賣活動。（PlayStation HK)

👇👇即睇今次PS5或將於哪4個網店開賣，以及分享上次記者成功搶購PS5的步驟及3個必學心得！👇👇

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同場加映：PS5於海外玩家遊玩時問題陸續浮現，另一方面有網民亦歸納出一些解決方案，一齊來看看：

👇👇PS5首批機各種問題 & 網民部份解決方案👇👇

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同場加映：PS5香港行貨版將於11月19日推出。今次主機超大部令不少機迷要預好位置購買。究竟PS5有幾大、幾重、同PS4 Pro比較如何，又有什麼配件？

👇👇香港行貨版 PS5 3分鐘快速開箱速睇👇👇

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👇用盡 DuelSense 機能的 Astro's Playroom 試玩報告👇

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詳細文章：PS5試玩｜記者超推介用Astro's Playroom試機 無人會反對這理由

👇👇PS5 香港先行試玩會現場相片👇👇

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👇👇PS5全新選單介面 12重點功能👇👇

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