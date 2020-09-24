【女星減肥】大眾普遍認為女星都是天生瘦底，不用多下苦功便能有好身形。日本前AKB48成員西野未姬或是列外，她天生是一名「吃貨」而3年間增18kg後減肥成功出書，並在Instagram大方公開她的減肥方法與對比照。

前AKB48成員西野未姬是一名「吃貨」。（nishinomiki_official@instagram）

AKB48前成員西野未姬青春期暴增18kg 減肥成功後出書

21歳的日本AKB48前成員西野未姬雖然已經出道，但她熱愛美食，她可以在聚餐中，由晚上10點開始吃到早上，去燒肉店可直接把咖哩飯當前菜，一次3份沒問題，曾經一天就重了3kg，是位微胖的女生，她的Instagram初期全部都是她進食的照片，充滿滿滿的幸福、歡樂感，按圖先看看從前的「吃貨」西野未姬＝＝＞

159 cm的西野未姬出名愛吃，加上壓力過大又受情傷，一度青春期由37kg長肉至55kg，而體重一直落在56kg左右，最後她也決心減肥，用2個月時間先減了8.5kg，更出減肥書分享心得。

159 cm的西野未姬曾增重指56kg。（nishinomiki_official@instagram）

一日三餐加重訓 關鍵在食酵素？

愛吃的西野未姬當然不會放棄食物，減肥期間她還是會一日吃足三餐，不過她改為自己下廚，減少外食，並以大量的蛋白質為主，如雞胸肉、魚、牛肉等；每天晚餐控制在6點進食，過晚上9點後不會進食；西野未姬每星期也會有3天或以上的帶氧運動和重量訓練。

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吃酵素改善便秘提高成效？

很多人都知道飲食控制與運動是減肥成功的永恆方法，而西野未姬為了減肥有更高成效，她更會吃酵素，可解決便秘問題，更加促新陳代謝。

酵素能改善便秘問題。（Halacious／Unsplash）

比起「減肥藥」，坊間近期也流行吃酵素減肥，記者便向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢：「酵素正名為消化酶，是一種自然存在於人體內，幫助化學結構上分解食物的蛋白；可輔助消化，醫學上本用來提供給消化不良人仕服用。」她續指，市面上能達到排便、減肥效果的酵素都是添加了能提高代謝的成份，如藤黃果、咖啡因、兒茶素／茶類萃取物；酵素只是保健食品，每天吃用不會有太大副作用。

不過，並非所有酵素都是有用和安全，陳曼婷指：「如果單是天然酵素成分未必有效，一定要添加提高代謝的成份；選擇酵素同時要留意有沒有瀉藥、大黃、番瀉葉等成分，這都是不好的減肥藥物成分。」

西野未姬不時會嘗試一些減肥法。（nishinomiki_official@instagram）

西野未姬愛實測流行減肥法 IU減肥餐單有效嗎？

西野未姬現在也一直在體重管理，她不時更會實測一些流行的減肥法，早前她便挑戰了韓星IU的地獄減肥法：

早餐：一個蘋果 午餐：兩個番薯或兩條香蕉 晚餐：幾乎不吃 （每日一杯高蛋白質奶粉沖劑）

「IU減肥法」有指每天可減1kg，西野未姬每天在Instagram中分享感受與身體狀況，最後她用5天時間減了1.5kg，她指雖然未能1天1kg，但共減了1.5kg也是不錯的成果，最明顯變化是胃縮小了不少，但她認為這減肥法很容易令人反彈，因為是用攝取極低卡路里的方法達成。

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營養師陳曼婷指IU減肥餐單其實可攝取足夠的營養素，只要不怕悶可一試，但她提醒：「長期使用會導致貧血、免疫力下降、抑鬱及腦部退化等問題，因餐單缺乏動物來源為主的微營養素，例如鐵質、鋅及維他命B 12。」

健身教練Willa Wong曾分享一些餐廳的卡路里估算，如茶餐廳、five guys、壽司郎等，就連甜品店Gram也有紀錄，按圖看看香港熱門餐廳卡路里＝＝＞