NOKIA 5.4發佈2021年第一季登陸香港　6.4吋屏幕配4800萬像四鏡頭

傳聞已久的 NOKIA 5.4 今日正式發表，該機是 NOKIA 5.3 的後繼機，於效能及外型上有明顯的改進。該機最快於第一季就會登陸香港！

NOKIA 5.4 於外型設計上，採用了與 NOKIA 8.3 的靚仔外型，機背搭載4800萬像的圓型鏡頭模組，並提供藍及紫兩色。

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至於規格方面，NOKIA 5.4 採用了6.39吋開孔屏幕(1560 x 720)，配備 Snapdragon 622 處理器，內建4/6GB RAM + 64/128GB ROM，搭載4800萬像主鏡 + 500萬像廣角鏡 + 200萬像景深 + 200萬像長焦鏡及1600萬像自拍鏡頭，電池容量為4000mAh(支援15W充電)，並運行 Android 10 系統。NOKIA 5.4 的定價為189歐元(折合約1,782港元)，將於明年第一季登陸香港。

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