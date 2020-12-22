近月網上出現一個叫CeleBright的平台，客人可預約鄭子誠、喬寶寶等藝人、KOL拍片，向親人或另一半送上祝福，每位藝人拍片價都不盡相同，話題性十足。平台創辦人、80後Edmond，他的創業理念是藉平台鼓勵身邊人，雖然平台的投資額雖達過萬百元，但他指首要任務也非回本，他最想是用實力讓港人知道這初創品牌。一起來看看他的創業經。

法律系80後：初創必須由零開始

CeleBright創辦人Edmond是一個80後，大學主修商科、法律系。他接受《香港01》科技玩物頻道時透露，一直都有創業想法，眼見疫情令人的關係變得疏離，故希望為大眾傳遞正能量，建立一個粉絲與偶像的互動平台，藉鼓勵說話關懷身邊人。

不過，Edmond坦言創業過程非一帆風順：「初創公司唔同過去的傳統生意，必須要由零到一開始！」Edmond說以前經營過教育生意，從中學習到期望管理：「科技初創對我嚟講係新事物，都唔會咁易有錯誤期望，以為有藝人就掂！」

CeleBright創辦人Edmond說話親和力十足，難怪有人脈這麼廣。（羅俊文攝）

公司營運網站有更高成效？

在CeleBright成立前，外國網站Cameo早已開發此商機。Edmond也坦言CeleBright確實跟Cameo的商業模式大同小二，可是兩邊市場完全不同，未來有計劃與名人的個人品牌產品合作，希望走得更前。Edmond透露投資金額達7位數字，但他指回本並非首要：「暫時會先推廣平台，證實CeleBright市場價值，下一步希望做融資方，待之後公司成熟再思考盈利。」

讀者可能感到奇怪，CeleBright平台現時只有網站而無App，Edmond解釋他們做過市場調查，認為下載App霸佔手機容量：「你整個App反而未必好多人會下載，因為依家有太多App，咁會好灑容量。我哋想減低個阻力，整個網站就可以即睇，見啱咪嚟囉。」

美國網站Cameo早於2017年成立。（網站Cameo）

喬寶寶、大帽山蓮姐如何吸納？

如今平台吸納到超過150位KOL、藝人及運動員等，音樂情人鄭子誠、印度裔藝人喬寶寶，甚至連大帽山蓮姐都有加盟，到底他們是如何找回來的？Edmond直言第一步就是依靠自身的人脈網路，例如其中一位創辦人曾於傳媒工作，故有一定網絡，第二就是名人圈互相介紹，最後就是透過社交網站邀請藝人。

CeleBright最受歡迎的都是傳統的演藝界，不過平台尚有多名知名運動員以及一些奇才，例如A貨金正恩、腹語、聖誕老人、Rapper等。想知他們拍片價？

👇🏻👇🏻【點擊圖片放大看。】👇🏻👇🏻

+ 39 + 39 + 39

CeleBright賺到的錢，平台會分成25%，剩餘75%歸藝人，至於定價其實由名人調節，大部分價錢相對大眾化，如果肯「密食當三番 」，也有不錯的副收入。該平台未來亦會為受疫情影響生計的運動員籌款。

👇🏻👇🏻想知慈善計劃詳情？【點擊圖片放大看。】👇🏻👇🏻

+ 2 + 2 + 2

後記：疫市中創業並非易事，光是有新穎的想法是不足夠的，尚要講求人脈、資源、經驗及調查研究數據等種種因素。記者認為CeleBright這個平台改變了過往追星文化，拉近粉絲與藝人的關係。

Rose Ma的粉絲影片定價$300。（網站CeleBright）

同場加映：張曦雯Coffee佘詩曼IG勁吸金？20位香港KOL／藝人IG Post收入公開

平時追縱IG女神，有見到她們發放產品試戴的照片或者一些廣告文章嗎？其實每則帖文和照片在背後都各有價值，未知香港IG女神發一個廣告帖文，可以擁有多少收入？英國照片印刷公司Inkifi的官網，可以分析各個Instagram的粉絲人數，來推算出一個帖文價值。《香港01》科技玩物記者就利用Inkifi推算出以下結果。

👇🏻👇🏻👇🏻即睇10位香港人氣IG女神帖文廣告收入排名【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻

+ 34 + 34 + 34

不少香港藝人的IG擁有過百萬粉絲，相信他們的帖文價值都相對比素人KOL的多。以下有10位近期熱話的香港藝人，不知道他們的帖文最高可以有多少的收入？

👇🏻👇🏻👇🏻即睇10位香港藝人IG帖文價值排名【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

+ 24 + 24 + 24

其實Inkifi只是提供一個推算數字，並不是每位KOL、藝人實際收入數字。所以以上數字只能當作參考，畢竟Instagram的粉絲人數，只是廣告商其中一個衡量因素，相信各位藝人及高人氣IG女神的吸金能力都各有不同，而以上10位KOL及10位藝人，只是記者「私心」選擇，並非根據實際followers多寡作出總結 。

以上只是部分IG價值！想知道更多？請觀看完整全文：張曦雯Coffee佘詩曼IG勁吸金？20位香港KOL／藝人IG Post收入公開