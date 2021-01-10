【2021手機減價】基於新冠肺炎疫情的「新常態」，連手機產品的發表周期也變化，單是 1 月已有 2～3 部新機等著上市。 但亦因為如此，一些規格稍舊的機種降價亦比從前快且狠，今次《香港01》科技玩物頻道編輯就從市場上，搜羅了 7 部減價幅度不少的抵買舊機。

7部2021劈價手機 Samsung、vivo 旗艦低至半價

以往最先減價、減得最多的店鋪，多為坊間小店，但今次編輯搜羅的 7 部減價手機中，有不少在大電器連鎖店都可以找到同一水平、甚至更低的價錢，大家可以在較有信譽的商戶先行格價。

全港第一部上市的 5G 機，目前在豐澤的售價為 4,198，減近四成，已貼近市場底價（蔡浩騰 攝）

👇👇👇按圖即睇 7 部劈價手機及相關資料👇👇👇

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隨著2021 年的新機發表，市場上現存的智能手機亦將會陸續減價求售，《香港01》科技玩物頻道將繼續留意市場動態，並適時更新此文，各位想趁機執平貨的用家請密切留意！

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除了單看平價，各位可能想要一部價錢不貴、又擁有不俗影音功能的手機，2020 年市場其實有不少選擇，只要滿足條件，不等跌價都已經十分抵玩👇👇👇

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