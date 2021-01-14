【Samsung S21 發布會見 Galaxy Buds Pro 耳機】在真無線耳機方面算是先驅的 Samsung，過去幾年一直為旗下的 Galaxy Buds 系列推陳出新，今日就輪到傳聞好一陣子的 Galaxy Buds Pro。

Galaxy Buds Pro 8 大賣點誓撼低 Apple AirPods Pro？

Galaxy Buds Pro 採用更為人熟知的入耳式設計，外型上更令人易1於接受（林勇 攝）

上年度連隨 Note 20 系列推出的 Galaxy Buds Live 雖然擁有萬眾期待的主動降噪 ANC 功能，然而其造型卻非人人稱道。是以趁著今次 Galaxy S21 發表的勢頭，Samsung 也再度推出功能更強、外型較為人所接受的 Galaxy Buds Pro。

改變造型後的 Galaxy Buds Pro，戴上耳後的感覺更為充實（林勇 攝）

在今次的 Samsung 新作發布前，《香港01》科技玩物頻道的記者就率先試玩了其中的 Galaxy Buds Pro，以下就先與各位分享當中的 8 個必知賣點👇👇👇

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Samsung Galaxy Buds Pro 香港售價及上市詳情

Samsung Galaxy Buds Pro 將會在 1 月 15 日開始預售，並在 1 月 29 日正式發售，幻影紫、幻影黑及幻影銀三種顏色將會同步上市，售價為＄1,698。

👇👇即睇Samsung Galaxy S21／S21+／S21 Ultra三款實機機身圖輯，以及三款S21的詳盡規格表👇👇