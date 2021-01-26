撰文： 黃正軒 最後更新日期： 2021-01-26 16:36

Apple Watch Series 7傳將加入血糖偵測功能｜糖尿病患者為跟進自己的血糖水平，每日也要篤手指十數次，以侵入方式取得少量血液樣本提供連續血糖監測儀（CGM）讀取血糖指數。 以後這種苦況或可免除，韓國傳媒報導，Samsung Galaxy Watch 4或Galaxy Watch Active 3將成為首批支援血糖偵測功能的智能手錶，同時亦提到Apple Watch Series 7或引入同一技術。

糖尿病人因無法產生足夠的胰島素來控制其血糖水平，需時刻觀察血糖指數有無顯著增加或減少，每日針手指頭10次取血絕對是苦差。即使是非患者，檢查血糖也是有用的健康管理措施，可藉以及早發現隱疾和改善飲食，只是經常取血令人卻步。

韓國ETNews報導，三星Samsung Galaxy Watch 4或Galaxy Watch Active 3將引入無血採樣的方式檢測血液中的葡萄糖水平，Apple Watch Series 7極可能採用相同技術。（Samsung）

韓國ETNews報導，三星Samsung Galaxy Watch 4或Galaxy Watch Active 3將引入無血採樣的方式檢測血液中的葡萄糖水平，Apple Watch Series 7極可能採用相同技術。即看詳情：

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美國糖尿病協會估計，超過10％的美國人患有糖尿病，當中超過2,600萬人未獲診斷。在Samsung Galaxy Watch或Apple Watch中引入血糖感應偵測儀或能促使潛在患者進行正式測試，在診症和治療方面可望貢獻巨大。

資料來源：ETNews、9to5Mac、MacRumors

同場加映👍：Apple Watch WatchOS 7.2升級健康功能

Apple Watch watchOS 7.2更新於12月中正式推出，當中最令人驚喜的功能是加入「Cardio Fitness（心肺適能）」偵測功能，它利用量度人體血氧量而計算出用家心肺適能的等級，而且可以監察用家的健康情況、找出身體隱疾。

最新watchOS 7.2更新後追加「Cardio Fitness（心肺適能）」偵測功能。（香港01美術部製圖）

Apple Watch series 6新追加血氧偵測功能後，雖然對專業評動員或許有參考的作用，但只得數字指標下，一般人都未必知道有什麼用。最新watchOS 7.2更新後追加「Cardio Fitness（心肺適能）」偵測功能，利用血氧偵測後再推算出用家Cardio Fitness Level（心肺適能水平等級），如果長期太低時更會很易有隱疾出現。

👇👇👇究竟「Cardio Fitness（心肺適能）」是什麼？水平等級太低又會如何？Apple Watch如何使用偵測？下圖文詳盡解說及盤點5個用家必裝理由👇👇👇

以上只是部份內容！請繼續瀏覽完整全文，了解更多👉👉👉WatchOS 7.2｜Apple Watch找出隱疾、評估心肺適能 5大理由升級