撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-01-25 19:18

網民的日常娛樂，基本上離不開 YouTube，影片當中的演員／KOL 們亦逐漸取代傳統娛樂界的明星，成為大家的焦點。近日連登便發起一場「YouTube 女神選舉」，其矚目程度，隨時比香港小姐更高。

連登票選 YouTube 界女神 10 強逐個介紹

近日連登論壇上就有網民發起多次二選一投票，以選擇正／負評的方式讓連登仔們一人一票投選 YouTube 界的女神，目前已經對決進行到第五彈，即總共有 10 位「佳麗」被包括在今次的競賽當中，她們位位都有一定知名度，以下《香港01》科技玩物記者就為大家來個大起底！

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同場加映：東雲うみYouTube穿小背心砌高達超吸睛、4個愛玩具性感女YouTuber

除了香港本土的 YouTuber 之外，國外都有不少值得留意的美女值得 Follow。早前一位名為東雲うみ的美女突然在 YouTube 出現，她的頻道只有三條影片，卻在一個月內收獲近 5 萬訂閱，原因其實都相當明顯，就是她 G Cup 的傲人身材。

下筆之時，東雲うみ組裝高達模型的影片已經直衝 30 萬 view，影片的縮圖亦在各大網站廣為流傳（圖 Youtube）

其實要數對玩具有認識、有興趣的女 YouTuber，又豈止東雲うみ一個？《香港01》科技玩物記者就尋遍 YouTube，搜羅了幾個風格活潑、又對玩具模型特別有認識的美女 YouTuber 推介給各位 Follow，同時也放上各人多張美照圖輯供大家欣賞👇👇👇

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