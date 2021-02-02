iOS 14.5新功能｜口罩解鎖Face ID　5步簡易設定　但必須戴呢樣？

撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-02-02 13:52

iOS 14.5 戴口罩解鎖iPhone Face ID！iOS 14.5 beta剛推出，其中一個非常實用的新功能就是就算戴口罩時都可以為iPhone Face ID解鎖。但想啟用此功能，就必須要配合另一件穿戴式產品，以及幾步設定才可。究竟如何設定？立刻睇下文解說！

iOS 14.5加入不少新功能，除了加強私隱設定外，最注目的便是加入了戴口罩都可以為iPhone的Face ID解鎖手機功能。用家只需要在手機內作適當的設定後，再戴上指定的穿戴式裝置，便可以就算戴上口罩時都可以為iPhone解鎖，而且看起來解鎖速度十分快，值得期待正式版推出。

Face ID雖好用，但近年因疫情關係人人戴口罩時，要用來為iPhone解鎖就十分麻煩。（Apple）

👇👇 5步設定iPhone Face ID戴口罩解鎖功能、需要什麼裝置以及有什麼限制👇👇

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同場加映：Apple已在iOS 14.4和 iPadOS 14.4 的安全更新頁面承認，影響 iPhone和 iPad的三個安全漏洞或已被有心人士利用，呼籲用家盡快更新，堵塞漏洞。下文整理9大升級重點，跟各位果迷分享。

👇👇點圖放大即睇iOS 14.4九大更新理由+watchOS 7.3三大更新理由！👇👇👇

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同場再三加映👍：HomePod mini語音操作100式

玩盡HomePod mini，100句超實用「喂 Siri」句子！Apple HomePod mini早前《香港01》科技玩物記者試用一個星期後，覺得這一款HomePod mini可算是近年Apple最值得、最抵買的產品。不過單單只是用來聽歌就非常浪費，大家一定要學識利用Siri語音操作才算玩得盡HomePod。今次記者就列出100個非常實用的Siri操作句子，無論HomePod、iPhone用家都值得慢慢睇。

大家一定要學識利用Siri語音操作才算玩得盡HomePod mini。今次記者就列出100個非常實用的Siri操作句子，無論HomePod、iPhone用家都值得慢慢睇。（香港01美術部製圖）

在設定iPhone或HomePod時，只需要啟動「喂 Siri」功能，便可以利用語音指揮操作，完全不需要走近按鍵、或用iPhone操作等，非常方便。下文就為果迷們示範列出100條超實用「喂 Siri」句子，讓大家參考！

👇👇👇想玩盡HomePod mini！即睇100條Siri操作指令示範👇👇👇

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以上只是一半例句！想睇晒全部100句「喂 Siri」，請繼續瀏覽完整全文👉👉👉HomePod mini語音操作點玩到盡？教你100句實用「喂 Siri」例句