蘋果傳Apple Car與韓國Hyundai合作　終極目標不止於電動車？

撰文： 數位時代 最後更新日期： 2021-02-04 15:01

蘋果傳出Apple Car第一台車會與現代汽車Hyundai底盤E-GMP合作，對此資策會市場情報中心（MIC）資深產業分析師何心宇表示，「這是蠻聰明的做法！」韓國有車廠、有電池，供應鏈完整，而蘋果選擇韓廠也可能是劍指氫燃料電池車。

蘋果若跟現代汽車（Hyundai）合作第一台Apple Car，何心宇認為，這意味蘋果是「裝飾者」，車的基座是拿別人的，但關鍵是iOS是否會上車，會上車則會有更多蘋果基因。

「畢竟現在才開始設計電動車底盤太慢了，車體拿別人比較快。」何心宇說，蘋果可以在使用者體驗跟車內裝掌握設計，但從自己研發到轉移陣地找Hyundai底盤E-GMP合作，其實背後目的可能是氫燃料電池車。

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何心宇指出，韓系跟日系車廠其實都不太重視電動車，反而重視氫能源車，畢竟若論選電動車平台，其實各車廠都有解決方案，蘋果不太會選擇跟日系車廠合作，因為日系現在是全球汽車銷售龍頭，到時候誰當老大很難講，因此Apple選擇韓廠合作是聰明做法。

儘管Hyundai在車市總銷量不大，電動車發展較慢，但何心宇提醒，在氫能源車領域，Hyundai跟日本TOYOTA是前兩大發展最快的車廠，且Hyundai在歐洲是賣最好的外國廠牌車，顯示產品競爭力並不差。

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而蘋果將車體結構壓在Hyundai手上，很可能就會多用韓國的供應鏈，對於傳出已經敲定合作消息，多位分析師直言：對台灣供應鏈是壞事，韓國除有電池、車用零組件供應鏈、車用顯示器也是前兩大。

車廠供應鏈必須知道兩關鍵

何心宇解釋，電動車跟消費電子不同，不是能用就好，安全最重要，所以科技大廠進入電動車領域，第一個會考慮是：誰能幫我做「整車」這件事，整車就是所謂的汽車組裝（ODM），而整車廠就有供應鏈選擇權力，即使原廠有口袋名單要指定，但基於安全要求，整車者會對供應商資格制訂標準，也等同於決定供應商是誰。

她解釋，汽車底盤是電動車的關鍵骨架，電子電氣架構要從零到有重新設計，至少要三年以上，不是簡單的任務，要重新設計電池配置位置，也要確認電子電氣配置，甚至是因為電池前放，車體軸距規劃等等，因此耗時長。

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第二個關鍵是：車廠習慣單一零件不會只找一個供應商。何心宇舉例，特斯拉（Tesla）儘管最初沒有人理他，最高峰時曾一台車四分之三零件是台廠供貨，但現在比例下降，台廠已非獨家，除零件開始找中國供應商，特斯拉甚至開始思考找印度供應商，顯示長期車廠一定會多元化供應鏈。

何心宇也提醒，中國可能是台灣長期最大的競爭對手，因為中國仍是最大電動車市場，特斯拉也將中國上海廠變重要基地，在政府給予投資優惠下，特斯拉也宣布未來歐洲市場汽車將規劃由中國供貨，供應鏈轉換上可能出現變化。

分析師表示，台灣雖在電力控制或ADAS（先進駕駛輔助系統）表現不錯，但主要是小零件，比較沒有做到三電整機，中國供應鏈則強在「內飾零件」很強，價格競爭激烈品項具優勢，車燈也具威脅力，且中國近年也熱中於熱管理系統發展，都是未來台灣車業要關注點。

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