撰文： 天竺鼠 最後更新日期： 2021-05-19 08:39

【消委會抽油煙機評測/富士皇/西門子/德國寶／TGC】世界衛生組織早已將高溫油炸所產生的油煙列為2A組別，即「可能令人類患癌」。要降低患癌風險，一部好的抽油煙機是不可缺少。但是抽油煙機的款式那麼多，買哪一部才好？ 消委者委會員早前測試15款抽油煙機，當中包括較傳統的雙風扇設計，以及近年流行的煙囪式、搵趟式及整流板式設計。結果發現，一款約$2400的樣本，其整體表現與同類別近$4000樣本，一樣獲得高評分。

消委會測試的抽油煙機，售價連安基本安裝費由$2278至$6010不等，測試項目包括排氣量、風扇轉速、抽油煙、氣味及蒸氣能力、能源效率及安全程度等。

測試發現，當中5款的抽油煙力較強，另有一款$2400樣本，其整體表現與同類別近$4000樣本，一樣獲得高評分。是次測試結果，雖然是在2019年底公布，但大部分抽油煙機款式仍有售，數據值得參考。

👇👇點擊圖片看：15款抽油煙機的整體評分👇👇

+ 11 + 11 + 11

消委會又模擬烹調時使用抽油煙機的情況，測試高風速開動抽油煙機，同時將食油與清水連續半小時滴進一個放在爐頭上加熱的平底鑊上，10分鐘後關掉抽油煙機，量度抽油煙機收集到的油量，以及經排氣口排放出機外的油量。

👇👇結果找到5款抽油煙力較強款式：👇👇

消委會亦在平底鑊內的清水煲滾，並以最高風速開動抽油煙機，量度房間內的相對濕度變化，並檢視會否有「倒汗水」從抽油煙機滴下，評估抽油煙機的抽蒸氣能力。

👇👇結果發現4款抽蒸氣能力較強：👇👇

👇👇在安全程度方面，消委會亦就「電器安全」、「機械安全標準」、「阻燃能力」等進行試測，並得出以下結果：👇👇

+ 10 + 10 + 10

【同場加映】在眾多消委會的家電測試中，吸塵機可能是最多人留意的一類。消委會的測試中，Dyson V11 Absolute 的表現最佳，但也有不少價格便宜很多的款式，評分亦相當不俗。

👇👇消委會測試 13 款無線手提式吸塵機 從吸力﹑續航力等方便評分👇👇

+ 8 + 8 + 8

抽濕機也成為部分家庭長時間運作的電器之一，市面上有空氣淨化抽濕機和傳統抽濕機兩種，不同款式的抽濕量和電費都可以相差近一倍，所以選購前可以先參考消委會的評測結果。

👇👇消委會與機電工程署合作測試市面4款二合一空氣淨化抽濕機（4688元至5980元），以及10款傳統抽濕機（1899元至5480元）。想知道家中那款評分高低，即睇👇👇

+ 10 + 10 + 10

👇👇三大抽濕機類型比併 + 消委會12個選購/使用/保養貼士👇👇