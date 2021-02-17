消委會12款氣炸鍋比併　$300款媲美$2000 Philips　附7大使用貼士

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

疫情影響下，越來越多人傾向在家中煮食，減少在街上除口罩的時間。近年新興的氣炸鍋就成為家中煮食的「好拍擋」。消委會測試 12 款氣炸鍋，並用急凍薯條﹑雞膇﹑急凍春卷測試氣炸表現，結果發現 $298 元的款式表現，與 $1,998 的飛利浦Philips氣炸鍋總評都獲評為 4 星。同時，消費者也要留意報告中，測試氣炸薯條時的丙烯酰胺含量，了解不同款式有機會產生致癌物的水平。

👇👇消委會12款氣炸鍋測試結果　Tefal﹑Philips﹑Midea邊款最好用？👇👇

+19
+19
+19

👇👇5 款氣炸雞膇表現較佳👇👇

+4
+4
+4

👇👇5 款氣炸春卷表現較佳👇👇

+4
+4
+4

👇👇消委會教路　氣炸鍋選購和使用貼士👇👇

+2
+2
+2

同場加映：消委會吸塵機/抽濕機/電飯煲等　11款家電評測整理　即看哪款CP高

消委會電器評測總集「家電篇」｜消委會一直為消費者測試不同的家電產品，找來的品牌和型號均是市面上常見，而且測試內容都能對應到用家的使用需要，所以測試報告的參考價值頗高。趁住新年換新電器，以下將一次過整合消委會家電測試結果，如吸塵機﹑抽濕機﹑電磁爐等，好讓正打算入手或更換家電的讀者參考。

👇👇消委會測試 13 款無線手提式吸塵機　從吸力﹑續航力等方便評分👇👇

+8
+8
+8

想睇埋抽濕機/電飯煲等11款家電評測整理？即睇：消委會吸塵機/抽濕機/電飯煲等　11款家電評測整理　即看哪款CP高

2021年手機5大新技術盤點　屏幕/相機/快充有大變化　換機前必看
Apple Watch更新後未能充電　用家可免費維修　3步檢查是否合資格
神準！日本心理測驗　單手雙手大不同　4種手機握法測隱藏性格
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。