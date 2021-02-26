撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-02-26 07:00

元宵節又名中國情人節，情侶們想好怎樣慶祝嗎？還是打算宅在家中呢？其實只要能夠與另一半渡過，即使是平淡的生活，都可以很心滿意足。香港和台灣就有6位插畫師在Instagram分享與另一半的情侶日常，說中好多男女朋友的搞笑行為，相處夠貼地！

元宵佳節，與愛人一起就足夠了！（IG＠chuchumei__）

兩個人感情穩定，縱使沒有奢華的同居生活，但只要與另一半一齊「Hea」都可以溫馨甜蜜、浪漫心動！以下6位港台情侶插畫IG，繪出甜蜜互動的小趣事、搞笑瞬間，大家一定會笑出共鳴！

【ChiaBB 佳比】

台灣插畫師IG：chiabb.lin，雖然Follow人數不高，不過畫風十分可愛！IG上這位短短平陰的少女有一隻貓咪，更有一位專一長情的男朋友，原來佳比與男友都交往了8年！今年元宵佳節，佳比表示「不會特別去慶祝耶！但有燈會人又不會太多的話會去逛逛。」相信最後他們會去燈會，提燈籠度過吧。

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+ 5 + 5 + 5

【YU歐巴】

台灣插畫師IG：yuoppa520，有52.7萬 位追蹤者，超有人氣！IG上紀錄男女之間的小情趣日常，利用一頁過的漫畫，巧妙地將人性充分表現出來，實在高明！

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+ 6 + 6 + 6

【啾啾妹】

台灣插畫師IG：chuchumei__，有33.9萬位追蹤者。啾啾妹除了畫漫畫，都有拍YouTube，大家一定要看！最特別之處，啾啾妹是一位香港人妻，她與老公卡爾的經歷，讓粉絲們見證遠距離戀愛的美好成果！

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+ 12 + 12 + 12

【菇獁插畫】

香港插畫師IG：guma.illustration，菇獁的畫風超可愛，與另一半陳生的戀愛趣事，亦相當生活化，說中好多香港情侶的心聲，十分貼地！是值得支持的本土創作！對於今年元宵節，菇獁笑言：「打算宅係屋企打機，可以一齊過就夠！」

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+ 15 + 15 + 15

【粗眉毛小眉】

台灣插畫師IG：wideeyebrowww，這位粗眉毛的女孩與普通女生一樣，都愛與男友宅在家中食食食和減肥，然後就會出現情侶之間好笑的事！她笑言元宵節這種節日最方便找藉口吃東西了，又力推花生湯圓！

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+ 15 + 15 + 15

【啾啾】

台灣插畫師IG：jjjlllove_1209，啾啾的情侶事十分觸動人心，利用淡淡的用色繪出好多小確幸和共鳴事。啾啾直言今年元宵節會吃湯圓渡過，相信他們的愛早就讓他們暖入心吧。

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+ 2 + 2 + 2

最後，天天都是情人節，與另一半一起共渡時刻，珍惜每分每秒，簡單平淡都可很幸福！

同場加映：6個韓國情侶插畫IG推介 畫出情慾甜蜜、床上浪漫 女生必有共鳴

這6位韓國高人氣的插畫家，將情侶的甜蜜生活用畫作一一紀錄，分享在IG之上，原來當中有很多都是她們自身的生活所啟發！其中有一個火辣性感的美女插畫家，她筆下的畫作十分貼地搞笑，值得大家看看囉！

👇🏻👇🏻6位韓國人氣插畫家IG推介 唯美情侶插畫【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

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其實韓國女生對於感情都幾主動，所以韓國情侶之間都有不少床上情趣，以燃起彼此的性慾，促進感情。韓國插畫師IG都將他們的情趣用筆下描繪各樣情趣！

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+ 25 + 25 + 25

以上只是部分IG圖片！想知道更多？請觀看完整全文：6個韓國情侶插畫IG推介 畫出情慾甜蜜、床上浪漫 女生必有共鳴

同場加映：4個日本人氣IG插畫家 畫情侶最感性瞬間 20個時刻女生必有共鳴

假日快到，情侶們安排好約會嗎？既然多了時間見到對方，自必然希望多一點甜蜜的互動。日本有4位高人氣插畫家，在Instagram分享一些情侶日常的畫作，除了浪漫溫馨的心動瞬間，當然也有愛得慾火焚身的！



雖然有點色色的，可是這些情慾日常女生就既害羞又喜愛，真的愈看愈有共嗚。或許只有女生們先會明白，為何這些小舉動可以攻陷女生的心！如果男友都懂這些小舉動就好了！

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以上只是部分IG圖片！想知道更多？請觀看完整全文：4個日本人氣IG插畫家 畫情侶最感性瞬間 20個時刻女生必有共鳴