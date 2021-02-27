2021 Soundbar｜Sony/Bose/TCL等12款規格售價　附消委會10款評測

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Soundbar 的規格眾多，是否支援 Dolby Atmos 和 DTS:X﹑能否用 AirPlay 和 Hey Google﹑2.1 還是 5.1 聲道等，選購 Soundbar 時看到花多眼亂，今次筆者搜集市面上 12 款熱門的 Soundbar，列出基本規格和市價，讓大家參考。以較優惠的價格，找出最適合自己需要的 Soundbar。

👇👇12款熱門Soundbar規格和格價👇👇

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👇👇不同品牌款式Soundbar各有優劣，其中一款四千多元的款式能媲美頂級款式！即睇10款Soundbar售價、規格及評分👇👇

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👇👇即睇消委會測試總結以及5個選購SoundBar貼士👇👇

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同場加映：2021真無線ANC降噪藍牙無線耳機6款評測　兩款千元以下性價比高

主動式降噪ANC耳機（Active noise Cancellation）技術80年代已用在軍事用品上，Sony、Bose亦已在早幾年就將之商用化，但始終要等到Apple iPhone 推出AirPods Pro後才大行其道、面向大眾。即來看看除了AirPods Pro以外，2021年有甚麼好用、抵買的真無線ANC降噪藍牙耳機！

即睇6款市場最新真無線ANC降噪藍牙無線耳機👇👇

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想知ANC是甚麼，即睇：2021真無線ANC降噪藍牙無線耳機6款評測　兩款千元以下性價比高

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