撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-02-27 08:00

Soundbar 的規格眾多，是否支援 Dolby Atmos 和 DTS:X﹑能否用 AirPlay 和 Hey Google﹑2.1 還是 5.1 聲道等，選購 Soundbar 時看到花多眼亂，今次筆者搜集市面上 12 款熱門的 Soundbar，列出基本規格和市價，讓大家參考。以較優惠的價格，找出最適合自己需要的 Soundbar。

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主動式降噪ANC耳機（Active noise Cancellation）技術80年代已用在軍事用品上，Sony、Bose亦已在早幾年就將之商用化，但始終要等到Apple iPhone 推出AirPods Pro後才大行其道、面向大眾。即來看看除了AirPods Pro以外，2021年有甚麼好用、抵買的真無線ANC降噪藍牙耳機！

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