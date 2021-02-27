4大無反相機推薦　Fujifilm/Canon/Nikon入門到專業級皆有選擇

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-02-27 08:00

我們在休息放鬆之餘，可以給自己充充電。小編推薦大家學習一下攝影技術，了解一下使用相機拍照。肯定也有很多朋友關心如何學習攝影吧～那麼今天就為大家帶來一篇相機選購指南，從入門到專業全都有！

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1. Fujifilm X-T4

富士的外觀一如既往的顏值高，摸起來質感很好，小巧便攜的設計讓攝影設備不再沉重。我尤其喜歡它的可觸摸翻轉式屏幕，在拍攝的時候無論是高角度還是低角度都能很好地看見畫面，自拍也方便了許多。觸摸屏在設置菜單和回看照片時都很方便，觸摸對焦和觸摸按快門更是加分。

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操控方面，Fujifilm X-T4在機身頂部擁有多個撥盤，可以很方便地調節感光度、拍攝模式和曝光補償，圖片拍攝和視頻拍攝也是輕輕一鍵切換，簡直是保姆級別的簡單易學式操控了。對焦速度也是快準狠，捕捉人物眼部非常到位。

機內內置的18種菲林模擬設置可以說是各有各的美，五軸防抖、4K視頻和眼部精準識別對焦都讓拍攝體驗極佳。

Fujifilm X-T4顏值高、像素高、質感好，操作方便還專業，簡單易學好上手，集美貌與才華於一身，簡直完美～而且價格也只是萬元級別，送禮絕對是入股不虧。

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2. Canon EOS R5

Canon EOS R5擁有突破性的高像素，作為專業攝影師的我用它拍攝風光幾乎沒有產生畸變，暗部處理得也非常好。放大後細節也都在，邊緣很抗打，真的很鋭。對焦也是又快又精準，在極度黑暗的環境中也能精準鎖定被攝對象。

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不僅如此，Canon EOS R5還是目前為數不多可以拍攝8K視頻的無反相機，專業性能行業內一流。至於色彩、操控、傳輸、續航等方面，佳能的微單一如既往地優秀。正是由於它的出色配置位於業內前列，高端的定位也給佳能用戶們升級手中機器的強大理由。這款相機就適合送給專業級別的攝影師朋友們了～

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3. Nikon Z5

Nikon Z5是一款面向於入門全畫幅用戶推出的無反相機，它雖然定位是入門級，但是實際上這台相機的配置非常優秀，各方面的表現也都超過入門級這個概念。尤其是在成像素質方面，全畫幅傳感器的實力發揮非常明顯，2430萬像素的高畫質對於日常外拍來說足夠用。

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其他配置的表現也很優秀，具有機身五軸防抖，採用了273點對焦系統，支持人眼和動物檢測對焦，支持4K視頻的錄製。此外，Nikon Z5還具有雙SD卡槽設計，全新的電池支持USB充電，滿足用戶日常的拍攝非常輕鬆。相機不論是照片的畫質還是視頻的質量，都擁有非常好的表現，因此用戶可以放心的購買。

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4. Nikon Z50

它外觀上小巧輕便，拿到手的第一感覺就是超輕，所以單手拍攝根本不是問題，邊走邊拍一點兒都不累，推薦給愛拍照的小姐姐們！還有就是它體積真的小，十分便於攜帶，拆了鏡頭揣兜裏都行，非常適合旅拍、街拍，掃街什麼的不在話下。

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這款相機有2088萬像素，可拍攝4k超高清視頻，對於喜歡vlog、旅拍的小夥伴完全可以直接當視頻機用。機內還可以拍延時，對於展現光線變化、雲捲雲舒、車流軌迹，或者日出日落都很方便，配合三腳架就齊活了。連拍功能最高可以達到11幅/秒，感光度從100到51200都能hold住，帶娃、運動抓拍什麼的也可以。

再說一下它的屏幕，首先觸摸屏就很方便，可以實現向上、向下的180度翻轉，自拍很方便。存儲卡和電池同在一個倉內很節省空間。

總的來說，Nikon Z50很適合送給女性朋友，作為第一款相機使用完全OK。

▼▼▼相關圖輯：Nikon Z50評分▼▼▼

這就是本期為大家推薦的幾款適合學攝影的幾款相機，從入門到專業全都有，祝大家牛年拍牛片~

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】