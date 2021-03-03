iPhone SE 3平價機　機身設計/5G/TouchID/推出日　郭明錤7大爆料

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iPhone SE 3 Apple分析師郭明錤7大預測｜iPhone SE 2雖然性能不及iPhone 12，不過其超高的性價比，不乏果迷支持。而且iPhone SE 2去年全球銷量更直逼最高銷量的iPhone 11，可見平價細機仍有很大的市場。亦因如此iPhone SE 3最近又被「吹起」，早前曾指新機很可能今年年中推出，但著名Apple分析師郭明錤最近報告卻有另一種說法。

iPhone SE 3早前又有不少傳聞，不單傳出新機規格，而且更傳最快今年中便會推出！不過根據最強Apple分析師郭明錤早前的報告，似乎又是另一回事。而他更對新iPhone SE 3有更多確切預測。

👇👇郭明錤分析iPhone SE 3 7大重點，以及今年內或許推出的新機預測👇👇

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同場加映：除了iPhone SE 3外，郭明錤更預測了新iPhone 13（iPhone 12S）的規格，同時摺屏iPhone何時會推出等。

👇👇郭明錤 iPhone 13規格升級　預測摺屏 iPhone 推出時間👇👇

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同場加映：蘋果官網買電話都不一定有保證！早前有報道指，一名內地女子日前在蘋果官網購買一部iPhone 12 Pro Max後，打開竟發現裡面只是一件價值10元的東西，懷疑新手機一早已被盜。

👇👇即睇手機被調包事發經過【點圖放大睇】👇👇

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睇全文 👉Apple官網購iPhone 12 Pro Max　郵件慘遭調包　內地女打開即崩潰

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