Google Maps現神秘M標記　網民推測4原因　附50個地圖標示解釋

撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-03-17 21:06

經常用Google Maps看地圖的你，有發現最近地圖上有甚麼轉變嗎？近日有網民發現Google Maps上突然多了許多藍色底白色字的「M」字標誌，而且各區均有出現，幾乎隨處可見。究竟這些神秘符號代表甚麼？你又清楚知道出現在地圖上的各個符號代表意思嗎？

Google Maps上每個標示都有特定意思，而最近有網民發現「M」字的標誌老是常出現，隨即引起其他網民熱烈討論。翻查Google官網資料，「M」字圖標在是表示「Metro」地鐵，細心查看外國的地圖也會發現，藍色底白色字的「M」字圖標會顯示在地鐵站旁。不過查看Google Maps在香港地圖時會發現，即使不在地鐵站範圍，也會有大量「M」字圖標顯示。

例如地圖顯示旺角兆萬中心共有7個「M」字圖標、旁邊的百寶利商業中心更有多達10個「M」字圖標，而這兩個地點均不鄰近地鐵站，令人不禁好奇為何會有這麼多「M」標誌突然出現在鬧市地圖上。

圖中可見旺角百寶利商業中心突然多了多達10個「M」字圖標，令網民起疑。（網上截圖）

有YouTuber實地到旺角考察查證這個神秘圖標究竟是甚麼，有人認為是指停車場，有人指是小店。看看下面這位YouTuber有甚麼結論！

👇👇👇YouTuber實地考察【點圖放大看】👇👇👇

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討論區上網民就持不同意見，網民指這個神秘標誌早在今年1月份已經開始出現，直到近日才掀起大量討論。不過總括來說網絡上有4個推測較為合理和多人支持，看下面網民的推測，你又認同嗎？

👇👇👇網民推測「M」標誌出現4大原因【點圖放大看】👇👇👇

相信大家都很想知道究竟這個神秘符號是代表甚麼。《香港01》頻道科技玩物記者已向Google查詢，截稿前未獲回覆。

50個地圖標示你識幾多個？

其實，Google Maps上有顯示超過50個圖標，而每個符號都有特別的意思。除了常見的巴士站、食肆、購物點外，有許多圖示即使是經常用Google Maps的人也可能不知道箇中意思！下面蒐集了50個在香港Google Maps上一定會看到的標誌，猜猜看自己究竟認識幾多個！

👇👇你不知的50個Google Maps圖標意思【點圖放大看】👇👇

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十年人事幾番新，近幾年香港都有不少大型地標落成。平日會用Google Maps查看街道圖的你，又知道有秘訣可以用Google Maps翻看12年前的街景圖嗎？無論是剛全線結業的UA戲院、或是已經消失的無冷氣「熱狗」巴士，都可以找到！

👇👇👇13個Google Maps街景對比圖👇👇👇

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學玩怎樣用Google Map來一個時光倒流旅行！瀏覽全文：Google Maps回顧12年前香港 裕民坊/旺角瓊華 13大地標回憶湧現

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👇👇👇10招Google Maps秘技👇👇👇

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