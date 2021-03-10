馮盈盈江嘉敏合照P圖｜空間扭曲/五官不平衡　10大修圖常犯錯盤點

撰文： 干物妹 最後更新日期： 2021-03-10 19:04

【P圖/執相/修圖】馮盈盈和江嘉敏早前因合作主持新節目《解構心機女》而將二人合照放上各自的社交平台。不過有網民覺得兩人在合照中非常尷尬生外之餘，更發現兩張相都有不同嘅執相痕跡，擺明各自各P，引發網民齊齊找不同！ 女生們常常都想將最美的自己放上網分享，但在P圖期間不經不覺走火入魔越P越誇，不過只要留意10個修圖常犯錯誤，就唔怕P出火！

昔日好姐妹馮盈盈和江嘉敏之前因為何猷亨「船P」事件搞到面阻阻，更時不時係社交平台上隔空開Post單單打打。近日兩人終於「破冰」一齊主持新節目，仲係各自嘅IG上載合照，點知就畀眼利嘅網民發現兩人寧願各自P瘦自己，都唔肯幫對方P埋，令網民都覺得，似乎破冰一事都未成事。

二人合照對比圖（圖左）馮盈盈上載到IG的合照（crystalfyy＠IG） （圖右）江嘉敏上載到IG的合照（kaman_kong＠IG）

眼利網民發現，馮盈盈上載到IG上的合照明顯有將自己磨皮P靚，額頭和下巴為亦明顯執過，但係就好似無幫江嘉敏美白磨皮。相反江嘉敏上載到IG嘅合照就有將自己嘅包包面P細，眼睛都落放大效果，但係都無幫馮盈盈P瘦美白。兩張放埋一齊比較即刻明顯睇得出不同之處！

其實唔少明星都曾經因為Ｐ圖Ｐ出禍，除左淨係自私Ｐ自己唔幫其他人Ｐ埋外，仲有好多Ｐ到空間扭曲、唔合比例、甚至連粉絲都唔認得！下面數10個P圖失敗嘅例子，眼利嘅網民又搵唔搵到邊到出錯呢？

👇👇👇10個藝人明星P圖車禍例子【點圖放大睇】👇👇👇

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人人都想將放係社交平台上嘅相又靚又瘦又白，不過如果你發現自己每張相都要加濾鏡加美顏後先可以放上社交平台，有P上癮嘅跡象嘅話，咁就要留意下面10個P圖常犯錯誤，教你有咩地方唔好P得太過火，唔係一個唔小心P得太誇張隨時嚇死朋友！

👇👇👇10個P圖常犯錯誤，你試過邊個？【點圖放大睇】👇👇👇

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馮盈盈和江嘉敏合照大家各自各P圖，網民又點睇呢？

👇👇👇網民找不同，佢哋又點睇【點圖放大睇】👇👇👇

同場加映：日本節目教用App SNOW、SODA一鍵瘦臉 女生必學8招自然修圖術

最高超的P圖技術，就是修了圖都可以完全看不出來！之前日本綜藝節目《松子不知道的世界》請來兩位JK女高中生網紅ひかりんちょ及久留栖るな，她們分享8個修圖技巧，以打造出自然美的照片！

ひかりんちょ及久留栖るな是充滿人氣的美妝YouTuber。(《松子不知道的世界》節目截圖)

其實日本女高中生都會爭妍鬥麗，而充滿小機心的女生們更加收藏不少修圖秒技！久留栖坦言自己App有21個修圖App，又表示很多人為方便自拍而豎着拍照，不過橫著拍照可以拍攝更多的背景，而且視線相對較為自然。

橫拍時視線會更好控制。(《松子不知道的世界》節目截圖)

《松子不知道的世界》節目中，ひかりんちょ及久留栖るな不單只親身示範如何修圖修到最自然，更分享拍照時值得注意的地方和小秘技！只要學識這8招自然修圖術，即使要執走路人或者美化天空都可以一下子就做得到！

👇👇👇8招自然修圖術【點圖放大睇】👇👇👇

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學做修圖達人！有咩女生必備的修圖免費App？瀏覽全文：日本節目教用App SNOW、SODA一鍵瘦臉 女生必學8招自然修圖術

同場加映：IG無得再照騙KOL末日？新招禁P圖將標記「假訊息」點先睇得返？

【IG（Instagram）杜絕「照騙」了？】IG是現今最多人使用的社交平台之一，不少人都會「修修圖」把自己最靚一面呈現人前吸引關注，不過未來可能沒這支歌仔唱了！外媒報道，Instagram正在試行把經過PS（Photoshop）等數位處理過的圖像標記為「虛假訊息」並隱藏，將來還會有美美圖照看嗎？

外國科技網站The Verge報道，IG在42種語言版本上試行新功能，以打擊假新聞、信息傳播。不過「處假訊息」原來還包括圖片等。

（The Verge）

IG審查後，會將修圖後的照片標記為「錯誤資訊（false information）」並隱藏圖片，必須多花一秒按「查看帖子」才能觀看。被標記的照片、影片，不會出現在「探索」及「標籤」頁面，若要發布同一張照片，也會收到提醒。

雖然此功能有助減少錯誤訊息傳播，但對於希望自己作品被看見的藝術家來說，卻可能成為障礙。美國攝影師Toby Harriman就在facebook分享，由攝影師Christopher Hainey拍攝，經藝術家Ramzy Masri修圖並發布於個人IG上的作品，都被標記為「false information」。

Toby Harriman表示，雖然歡迎這功能幫助分辨真實圖片與Photoshop圖片，但質疑是否「太超過」，「我對數位藝術存有很高的敬意，不希望需透過障礙才能看到它」。

其實除了IG，各大社交平台都難免出現照騙問題，以下一些例子，絕對令人「難忘」↓↓↓（點小圖放大看）

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大家對IG這功能又有什麼看法呢？