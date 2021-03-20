撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-20 07:00

為了「呃Like」，有人會 P圖，也有人會長途跋涉﹑不分日夜只為一刻美景，而Twitter 就有日本網民「しふぉん」成功用特別的攝影方法獲得超過 70 萬 Like。看「しふぉん」鏡頭下的日本美景，就有如遍地開滿櫻花一樣，甚至連雲﹑東京鐵塔﹑淺草寺都上了一層充滿少女心的粉紅色，原來這是透過紅外線攝影才能影到的獨特相片。

👇👇一齊欣賞「しふぉん」利用紅外線攝影拍攝的「粉紅色日本」👇👇

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👇👇紅外線攝影點做到？4點關鍵新手一定要識👇👇

其實紅外線攝影並非新的技術或玩法，很多攝影師都會利用這種技巧豐富相片。香港亦有「香港紅外線攝影會」，更多以香港風景為主題，透過紅外線攝影用另一個角度欣賞香港的美景。如果不細心看的話，真的會以為這些照片都會外國拍攝，對紅外線攝影有興趣的讀者，也可以留意一下。

資料來源：Twitter@shiifoncake

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