撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-02-22 11:45

隨着智能手機屏幕尺寸的不斷躍進，對於小屏手機的定義也在隨之變化。在全面屏手機已經實現普及的今天，一般情況下可以將屏幕大小在6吋及以下的機型在一定範圍內視為小屏手機。以這一劃分標準為前提，在不考慮摺疊屏機型的情況下，2020年全年上市的小屏旗艦機型僅有iPhone SE 二代和iPhone 12 mini兩款機型，除這兩款之外，自然還有一些售價較低的5吋級Android手機上市，但是其各方面配置都難以達到旗艦水準。

除了2020年新上市的這兩款機型，目前市場上還可以買到iPhone 11 Pro和三星Galaxy S10e這兩款屏幕尺寸為5.8吋的全面屏手機。在將標準放開至6.2吋且機身設計輕薄的條件下，消費者還可以買到三星Galaxy S20和三星Galaxy S21以及華為P40等握持手感接近小屏的機型。

就此而言，小屏旗艦手機在如今已經真正的成為了「稀有動物」。那麼是什麼導致了這種情況的出現，對於小屏旗艦手機的需求是否真的存在，未來還能夠看到新款小屏旗艦機型面世嗎？下面就來討論一下這幾個問題。

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空間是難題 解析小屏旗艦「難產」原因

首先，先來聊一下小屏旗艦為什麼會變得稀缺。智能手機的發展史可以說也是一部智能手機的屏幕擴大史，從3.5吋到6.5吋智能手機的主流尺寸一直都在變得更大。這一現象的產生主要原因自然是隨着移動互聯網的發展，用戶在需要在手機上完成工作以及獲取的信息越來越多，因此手機的屏幕也隨着越來越大。

特別是全面屏設計的出現極大的提升了智能手機屏幕尺寸的上限，在非全面屏時代5.5吋的手機屏幕便可以被稱之為大屏手機，而6吋以上的機型更是被稱為「巨屏」手機。而全面屏技術的出現通過提高屏佔比，讓智能手機屏幕在機身尺寸不過度增長的情況下儘可能提升屏幕大小。

在屏幕尺寸增長的同時，智能手機的機身空間也在增長，因此現在的智能手機也搭載了相比此前更多的硬件。不過與此同時，用戶對於智能手機功能的需求也在不斷增長，以至於智能手機的內部空間變得十分緊缺。這也導致了推出小屏旗艦本身便對於手機廠商的設計能力和功能上取捨選擇提出了較高的要求。

並且在大容量電池+快充已經全面普及的背景下，用戶已經習慣了較為持久的續航體驗，但是這兩項功能配置的搭載對於智能手機的機身空間有着較高的要求。目前在售的小屏旗艦機型也普遍存在續航表現不如大屏機型的問題，而小屏旗艦又往往會採用旗艦級處理器，因此很多手機廠商不願推出續航表現可能不佳的小屏旗艦機型。

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手感與體驗背道而馳 小屏旗艦的困境

在了解了小屏旗艦機型越來越稀缺的原因之後，再來討論一下小屏旗艦的未來。不過在討論小屏旗艦的未來之前，還要知道為什麼還會有用戶對於小屏旗艦十分鐘愛。

簡單來說用戶鍾愛的並不是小屏，而是小屏所帶來的優異握持感。也就是說用戶追逐的並不是小尺寸屏幕，而是輕薄的機身。例如目前的典型小屏旗艦機型iPhone 12 mini便擁有7.4毫米的機身厚度和133克的機身重量，因此該機型的握持手感是遠好於主流旗艦機型的。

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從目前的技術發展趨勢來講，主流旗艦機型很難在保持完整體驗的前提下將機身厚度和重量縮小至一個相對輕薄的體積。因此，未來幾年內如果有手機廠商計劃推出小屏旗艦機型的話，其在攝影和續航方面的配置必然相比主流旗艦機型有所閹割。

這兩種核心體驗上的缺失便是手機廠商不願推出小屏旗艦的核心原因，因為這樣的缺失不但會影響產品口碑並且其銷量也不容樂觀。iPhone 12 mini目前的銷售狀況便表明了這一點，iPhone 12 mini是iPhone 12家族中第三方銷售渠道降價最快且其續航表現也令人失望。

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徹底消失？小屏旗艦未來展望

可以預測到，未來小屏旗艦機型依然是十分稀缺的狀況，除了蘋果之外幾乎不會再有手機廠商會推出屏幕尺寸小於6吋的全面屏機型，考慮到iPhone 12 mini的銷售情況，蘋果未來繼續推出小屏機型的可能性也不會很大，下一代mini產品或許會採用與iPhone 11 Pro類似的5.8吋設計，以緩解續航壓力。

不過小屏手機產品並不會就此消失，一方面基於豎折設計的摺疊屏機型其握持手感十分接近傳統的小屏旗艦手機，另一方面手機廠商也可以考慮採用擁有更高能效比的中端處理器來打造小屏產品，以犧牲性能來提升續航表現。

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